Erst mit der (späten) Beerdigung Brian Wilsons fand Carnie Wilson Frieden

Zwei Monate nach dem Tod von Brian Wilson wurde die Beach-Boys-Legende auf dem Westwood Memorial Park in Los Angeles beigesetzt.

Zeichen der Nähe

Seine Tochter Carnie Wilson, Sängerin des Neunziger-Trios Wilson Phillips, schrieb einen bewegenden Beitrag auf Instagram über die Beisetzung ihres Vaters: „Heute haben wir meinen Daddy beigesetzt“, sagte sie. „Es war unglaublich schwer, das mitzuerleben, aber gleichzeitig hat es mir mehr Abschluss und ein Gefühl von friedlicher Ruhe gegeben. Die letzten acht Wochen waren extrem herausfordernd und wie nichts, was ich je erlebt habe. Ich liebe und vermisse ihn so sehr und wünschte, er könnte zurückkommen.“

Sie fügte hinzu: „Es gibt so viele Zeichen, die er mir jeden Tag gibt, und ich weiß, dass er da ist … er kann mich hören und er kann mich sehen. Er macht das deutlich. Ich bin so dankbar dafür. Heute waren ein paar Monarchfalter da, die die Grabstätte einfach nicht verlassen wollten. Es war tröstlich und wunderschön. Ich versuche, mit meinen Gefühlen klarzukommen – sie gehen so rauf und runter. Ich weiß, dass er wollte, dass alle glücklich sind und nicht traurig. Er mochte es nicht, wenn ich geweint habe.“

Wilson starb am 11. Juni im Alter von 82 Jahren; seine Trauerfeier fand im Juli statt. Als Todesursache wurde „Atemstillstand“ angegeben, mit Sepsis und Blasenentzündung als beitragenden Faktoren. Er wurde eingeäschert und neben seinem Bruder und Bandkollegen Carl beigesetzt, der 1998 an Lungenkrebs starb.

Würdigungen und Erinnerungen

Nach seinem Tod schrieb Carnie, Wilson sei „jede Faser meines Körpers … Ich habe noch nie zuvor solchen Schmerz gespürt, aber ich weiß, dass er da oben im Himmel ruht … oder vielleicht für Grandma Audree, seine Mutter, Klavier spielt.“ Sein Bandkollege und Cousin Mike Love würdigte ihn (er sprach auch bei der Aufnahme in die Songwriters Hall of Fame), ebenso Beach Boy Al Jardine.

Unzählige Ehrungen von Musikerkollegen folgten, darunter Bruce Springsteen, Sting, Paul McCartney, Elton John und viele andere. Als Bob Dylan von Wilsons Tod erfuhr, „dachte er an all die Jahre, in denen ich ihm zugehört und sein Genie bewundert habe.“