Decade of Decadence: Eine Zeitleiste des Sunset Strip der Achtziger

„In L.A. zu leben ist so unheimlich . . . fffuuuun!“, kreischte Faster Pussycats Taime Downe 1987. Und nirgends war die Party wilder, schmieriger oder glam-rockiger als am Sunset Strip, wo Männer mit Auftürmfrisuren und die Frauen, die sie liebten, den Boulevard zu ihrem ganz persönlichen Spielplatz machten.

Natürlich waren die Metal-Typen der Achtziger bei weitem nicht die ersten Rocker, die in West Hollywood ausrasteten. Fragen Sie nur die Doors, die Ende der Sechziger als Hausband im Whisky a Go Go fungierten und deren Sänger Jim Morrison auf dem Dach eines 16-stöckigen Gebäudes am Strip auf einem Geländer balancierte, als wäre es ein Drahtseil.

Oder Led Zeppelin, die im folgenden Jahrzehnt bis zu sechs Etagen des Hyatt am Sunset anmieteten, auch bekannt als das Hyatt House, auch bekannt als das Riot House, und dort eine Höhle des Ausschweifens eröffneten. Groupies, zertrümmerte Fernseher, Motorräder, die den Hotelflur entlangfuhren.

Ein Jahrzehnt zum Übertreffen

Viel, wozu man vielleicht aufschließen musste — aber es war eine Herausforderung, die Mötley Crüe, Guns N‘ Roses, Ratt, W.A.S.P., Poison, L.A. Guns, Faster Pussycat und der ganze Glam-Haufen der Achtziger nur zu gern annahmen. „Man musste bereit sein, alles zu geben . . . nicht 100 Prozent, sondern 1.000 Prozent“, sagt Poison-Sänger Bret Michaels. Oder wie Crüe-Frontmann Vince Neil es in der herrlich degenerierten Autobiografie der Band von 2001, „The Dirt“, ausdrückte: „Wir haben uns besoffen, irrwitzige Mengen Kokain genommen und sind in Stiletto-Absätzen den Circuit abgelaufen, sind überall herumgestolpert. Der Sunset Strip war eine Kloake der Verderbtheit.“

Das ist mehr als Grund genug für ROLLING STONE, zurückzublicken auf das, was sehr wahrscheinlich das größte Jahrzehnt der Dekadenz am Strip war — die 1980er. Und auch wenn nicht alles, was in der Zeitleiste unten festgehalten ist, im engeren Sinne am Sunset Blvd. passierte, war der Strip immer ebenso sehr ein Gefühl wie ein Ort. Willkommen im Dschungel, Baby — hier lernen Sie, wie ein Tier zu leben, und — wenn Sie wirklich, wirklich Glück haben — vielleicht sogar die eine oder andere Platte zu verkaufen.

Willkommen im Dschungel

24. April 1981: Mötley Crües Coming-out-Party

1980 spielte Nikki Sixx mit seiner Vor-Mötley-Crüe-Band London im Starwood — südlich des Strip gelegen, an der Ecke Santa Monica Blvd. und N. Crescent Heights Blvd. —. Der Club war einer der dominierenden Veranstaltungsorte in West Hollywood gewesen, hatte in den Siebzigern Rock-Acts wie AC/DC, Rush und Cheap Trick beherbergt und lokale Punkbands wie die Germs, Fear und die Circle Jerks. Es war außerdem der Ort, an dem aufstrebende Hardrock- und Metal-Formationen wie die Runaways, Van Halen und Quiet Riot in der Randy-Rhoads-Ära spielten.

Als Sixx 1981 Mötley Crüe zusammenstellt, stellt er sie im Starwood an zwei Abenden vor, am 24. und 25. April, als Vorband für Y&T. Der Frontmann jener Band, Dave Meniketti, erinnerte sich: „[Ich saß] auf dem Balkon mit Blick auf die Bühne und schaute ein paar Songs und dachte: ‚Diese Typen sind scheiße‘“, sagte er Philadelphias Radiosender WMMR. „Und ich habe diese Worte eine Million Mal wieder geschluckt.“ Und damit war der Glam Metal der Achtziger offiziell geboren.

Fun Fact: Mötleys Setlist an diesem Abend enthielt eine Coverversion der Beatles-Nummer „Paperback Writer“.

Die Geburtsstunde des Glam Metal

1981: Auf Gazzarris Rasen gemäht werden

Stephen Pearcy zieht 1981 mit Mickey Ratt — später bekannt als Ratt — von San Diego nach L.A.; sie werden Hausband im Gazzarri’s in der 9039 Sunset Blvd. Pearcy schrieb in seiner Autobiografie von 2014, „Sex, Drugs, Ratt & Roll: My Life in Rock“: „Ich habe so viele Leute auf den Rasenflächen hinter dem Gazzarri’s ficken sehen, dass ich irgendwann keine Lust mehr hatte zuzuschauen und anfing, leere Bierdosen nach ihnen zu werfen.“

1981: Crüe macht eine Badezimmerpause

„Habe ich Ihnen schon von der Zeit erzählt, als ich im Whisky-Badezimmer ein Mädchen mit Mick [Mars]’ Gitarrenkabel gefesselt habe und dann losgezogen bin, um mir von Tommy [Lee] einen Zieher Koks zu holen? Ich habe vergessen, dass sie da drin war! Ich glaube, Vince hat sie gefunden und alles war [in Ordnung]. Ach, in Mötley Crüe zu sein, 1981 in Los Angeles.“ — Nikki Sixx, im Gespräch mit „L.A. Weekly“ 2011.

Nächte, die niemand vergisst

1981: Stephen Pearcy knüpft eine Rainbow-Verbindung

Wenn man in den Achtzigern Rocker finden wollte — berühmt, berüchtigt oder auf dem Weg dahin —, war die Rainbow Bar & Grill, direkt die Straße runter von Gazzarri’s und dem Roxy, der Ort. Als ein junger Pearcy 1981 seine Freundin eines Abends dort zum Essen hinführt, laufen sie David Lee Roth und Ozzy Osbourne über den Weg. Laut Pearcy verbringen die vier den Abend damit, Hühnersuppe zu essen und über Aerobic zu reden.

1981: Das Mötley House öffnet seine Türen

Mötley Crüe

Als der Stern der Crüe zu steigen beginnt, finanziert der damalige Manager Allan Coffman der Band ein Apartment in der 1124 N. Clark St. — nur ein paar Schritte vom Whisky entfernt. Nikki Sixx, Tommy Lee und Vince Neil ziehen ein, und die von Kakerlaken befallene Zweizimmerbude, bekannt als das Mötley House, wird zum Party-Zentrum.

„Nach Afterhours-Partys strömten die Leute ins Haus“, erinnerte sich Neil in „The Dirt“. „Typen aus Metal-Neugeborenen wie Ratt und W.A.S.P. quollen in den Innenhof und auf die Straße. Mädchen kamen in Schichten. Eine kletterte aus dem Fenster, während die nächste zur Tür reinkam.“

Party-Zentrale am Strip

1982: Der siebzehnjährige Slash verkleidet sich im Rainbow als Frau

Jahre bevor Guns N‘ Roses zusammenkamen, hingen die L.A.-Kids Slash und Steven Adler regelmäßig im Rainbow herum — mit Fake-Ausweisen. An einem bestimmten Abend ist dort allerdings Ladies Night, und der langjährige Türsteher Steady macht nicht mit. Adler lässt er rein, den angehenden Gitarristen schickt er weg.

Laut Slash’ Autobiografie von 2007 geht er nach Hause, betrinkt sich ordentlich und schmiedet einen Plan, um ins Rainbow zurückzukehren — als Mädchen verkleidet. „Meine Mom fand meinen Plan urkomisch“, schrieb er. „Sie stattete mich mit einem Rock und Fischnetzen aus, türmte mir die Haare unter einem schwarzen Barett auf und schminkte mich . . . Ich sah aus wie ein Rainbow-Chick.“ Sein Ziel?

Seinen zukünftigen Bandkollegen zu verführen. „Adler machte jede Frau an, die er sah, also war ich sicher, dass er mich anmachen würde.“ Doch drinnen merkt Slash, dass sein Freund längst weg ist, und macht schließlich den Walk of Shame zurück den Sunset hinunter — begleitet von Pfiffen und Sprüchen.

28. September 1982: Fleisch für Blackie Lawless

W.A.S.P.-Anführer Blackie Lawless dreht bei der zweiten Show seiner Band die Live-Schraube des Glam Metal nach oben; das Konzert findet im Troubadour statt (ein weiterer Club, der übrigens nicht direkt am Strip liegt, sondern ein paar Meilen westlich vom Starwood am Santa Monica Blvd.). W.A.S.P. führen dort einen neuen Bühnen-Gag ein: Sie schleudern rohes Fleisch ins Publikum.

Lawless sagt, er sei zu dem Stunt inspiriert worden, nachdem er von einer Form experimentellen Theaters der Sechziger gehört habe, die Psychodrama genannt wurde. Mit der Zeit erweitert er den „psycho“-Teil dieses Dramas, indem er echtes Blut trinkt (gesammelt aus ebenjenem rohen Fleisch), eine nackte Frau auf einer Streckbank „foltert“ und einen Codpiece trägt, der mit einem 12-Zoll-Rundsägeblatt bestückt ist.

Schockeffekte und Eskalation

1982: Nikki Sixx jagt Lars Ulrich den Santa Monica Blvd. hinunter

Während Glam am Strip auf Hochtouren kommt, bauen Bands wie Metallica und Slayer im selben südkalifornischen Umfeld Thrash Metal. Wie gut kamen die beiden Lager miteinander aus? Nicht besonders, natürlich. „Es war 1982 und Mötley Crüe hatten gerade ‚Too Fast for Love‘ rausgebracht“, erinnerte sich Ulrich.

„Eines Nachts stehen wir vor dem Troubadour in unseren Iron-Maiden-Shorts, nach ein paar, Sie wissen schon, kalten Schlitz-Malt-Liquors, sehen wir Nikki und Tommy. Und es war so: ‚Fuck Mötley Crüe!‘ Und ich erinnere mich, wie Nikki anfing, mich zu jagen. Und das eine, was ich konnte, ich mit meinen knapp 1,68, war: Ich konnte schneller rennen, als er es in seinen 16-Zoll-Plateauschuhen konnte.“

1982: Der gelb-schwarze Angriff im Gazzarri’s

Eine weitere Hausband, die oft gemeinsam mit Ratt im Gazzarri’s spielt, ist Roxx Regime, die sich später in die gelb-schwarzen Christian-Metaller Stryper verwandeln. „Wir haben im Gazzarri’s drei Sets gespielt und 150 Dollar verdient“, erinnerte sich Stryper-Frontmann Michael Sweet gegenüber axs.com.

Fun Fact: Für einen Moment stößt Gitarrist C.C. DeVille, später bei Poison, dazu — oder, je nachdem, wer die Geschichte erzählt, stößt fast dazu — zu Roxx Regime.

Glam gegen Thrash, Strip gegen Strip

April 1983: Briten erobern den Strip

„Wir waren so weit weg von dieser Strip-Mentalität, dass wir nicht mal wussten, was das ist“, sagt Def-Leppard-Sänger Joe Elliott. „Aber wir brachten ‚Pyromania‘ raus und waren in den Staaten auf Tour mit Billy Squier. Wir hatten gerade ‚American Bandstand‘ gemacht, und es war [Leppard-Gitarrist] Steve Clarks 23. Geburtstag.

Also gingen wir ins Rainbow, und dann luden wir ein paar Leute zurück ins Sunset Marquis ein, wo wir wohnten, auf Drinks und so. Am Ende hatten wir, keine Ahnung, 65 Leute, die versuchten, in Steves Zimmer zu kommen. Es wurde einfach dumm. Wir mussten anfangen, Leute wegzuschicken — und das waren Typen wie Dio. Aber wir mussten sagen: ‚Alter, wir können dich nicht reinlassen.‘ Stellen Sie sich vor, das zu Dio zu sagen! Aber es war verrückt. Ich meine, wir waren eine Band aus Sheffield. Wir hatten noch nie so eine Szene gesehen.“

1983: Nikki Sixx swingt

Nach einer Nacht im Rainbow werden Nikki Sixx und Vince Neil (mit Sixx’ damaliger Freundin Lita Ford im Schlepptau) von einer Gruppe Bikern angepöbelt. Kurz darauf trifft die Polizei ein. Sixx erinnerte sich gegenüber Hit Parader: „Ich war so sehr damit beschäftigt, um mein Leben zu kämpfen, dass ich sie nicht mal bemerkt habe.

Alles, was ich wusste, war: Dieser Typ kommt mit einem üblen Blick auf mich zugerannt, also habe ich ihn mit einer Kette getroffen. Er war ein Cop.“ Der Bassist kassiert dafür eine Abreibung und landet im Knast. Später schreibt Sixx den „Shout at the Devil“-Song „Knock ‚Em Dead, Kid“ über den Vorfall.

Chaos vor dem Club

23.–25. Juni 1983: W.A.S.P. lassen Blut fließen

Der Troubadour bietet W.A.S.P. 10.000 Dollar für eine dreitägige Konzertreihe, und Lawless denkt sich einen „Guter-Samariter“-Gag aus, um die Shows zu promoten: Die Auftritte sollen zugleich eine Blutspendeaktion sein. Blackie schafft es, das Amerikanische Rote Kreuz ins Boot zu holen.

Aber die Organisation will kurz vor knapp abspringen, nachdem der National Director Lawless wegen seiner eigenen blutigen Bühneneinlagen zur Rede stellt. Lawless glättet die Wogen, und die Trucks des Roten Kreuzes parken für die drei Tage vor dem Club. Jeder Kid, der einen Pint spendet, kommt zum halben Preis rein.

März 1984: Look What the Cat Drags In

Poison, die Band, die den Strip in ihrem eigenen, gutgelaunten Day-Glo-Image neu zeichnen sollte, kommt aus dem entschieden sehr unglamourösen Mechanicsburg, Pennsylvania, nach L.A. „Wir sind quer durchs Land gefahren, alles geladen in einen alten Ambulanz-Van, einen Chevette und einen grünen Pickup“, sagt Sänger Bret Michaels.

„Nichts als Equipment und ein Traum. Als wir endlich auf den Strip abbogen, war es: ‚Holy shit!‘ Wir fahren am Rainbow vorbei, am Gazzarri’s, am Roxy, am Whisky, und da müssen, keine Ahnung, 100.000 Leute rumlaufen. Und die sehen alle aus, als wären sie in einer Band. Für ein paar Kleinstadtjungs ist das eine Menge.“

Poison kommen an

Die Mitglieder hatten zunächst nirgends zum Wohnen, „also sind wir im Tropicana Motel am Santa Monica Blvd. untergekommen, das ein großer Rock’n’Roll-Treff war — da gab es ein Café namens Duke’s, wo alle hingingen“, erzählt Michaels weiter. „Kim Fowley hatte unser Demo gehört und war interessiert. Also trafen wir uns mit ihm und ein paar anderen Leuten, und die nahmen uns mit, um Hollywood Rose in Chinatown zu sehen. Und ich dachte: Das ist die Band, die irgendwann Guns N‘ Roses werden würde . . . und die spielen in Chinatown . . . an einem Montagabend. Für mich war das großartig.“

1984: Axl Rose und Slash trennen sich, versöhnen sich bei Tower Video

Slash und Axl Rose spielten kurz zusammen bei Hollywood Rose, doch die Verbindung zerbrach schnell. Nicht lange danach rief der Gitarrist seinen ehemaligen Bandkollegen an dessen Arbeitsplatz an — Tower Video, gegenüber vom berühmten Tower Records am Sunset. Slash wollte Rose wegen Gerüchten zur Rede stellen, der Sänger habe mit Slash’ Freundin geschlafen.

Laut Slash’ Autobiografie sagte [Axl] ihm: natürlich habe er das, aber damals habe Slash sie doch sowieso nicht gefickt, also was spiele das für eine Rolle? Die beiden vertrugen sich wieder, und Axl gab Slash den Hinweis auf eine freie Stelle bei Tower Video. Slash schrieb: „Axl entschied sich immer, Dinge mit großen Gesten zu kitten.“

Fun Fact: 1989, nachdem Axl und Vince Neil öffentlich einen Schlagabtausch über die Presse ausfochten, forderte Neil Rose öffentlich heraus, die Sache Mann gegen Mann in einer Hinterhofprügelei zu klären. Der vorgeschlagene Ort? Der Parkplatz von Tower Records.

Versöhnungen und Kampfansagen

1984: Poison öffnen sich

Nicht lange nach ihrer Ankunft spielen Poison ihre erste Show am Strip, im Troubadour. „Wir wurden als Vor-Vor-Vorband draufgesetzt“, sagt Michaels. „So: Ihr spielt um sechs, aber die Türen gehen erst um sieben auf. So ein Ding. Wir waren die erste von vier oder fünf Bands. Aber es waren ein paar Leute da.“

Einer davon? Jeff Duncan von Odin. „Ich habe Poisons ersten Gig überhaupt in L.A. gesehen“, bestätigt er. Aber, fügt er hinzu: „Ich war da, weil Odin eine ganzseitige Anzeige in ‚BAM‘ für eine Show hatten, die bald anstand. Also habe ich alle Exemplare, die der Troubadour hatte, genommen und sie auf unserer Seite aufgeklappt.“

Die ersten Schritte zum Strip-Mythos

1984: Ratt ziehen aus dem Keller ins Roxy

Nach dem Erfolg der „Out of the Cellar“-Single „Round and Round“ drehen Ratt ein Video zu einem weiteren Track des Albums, „Back for More“, das sie am Strip-Hotspot Roxy beim Spielen zeigt. Darin haben Nikki Sixx und Tommy Lee Cameos als LAPD-Polizisten.

Fun Fact: Der VIP-Afterhours-Club über dem Roxy, On the Rox, war Schauplatz vieler Partys, die von der berüchtigten Hollywood-Madam Heidi Fleiss veranstaltet wurden.

September 1984: Slash spielt vor für . . . Poison?

Nachdem Poisons ursprünglicher Gitarrist Matt Smith die Band verlässt, um nach Pennsylvania zurückzukehren, schlägt er Slash als Kandidaten vor. Der Gitarrist packt sein Equipment und fährt zu Poisons Proberaum — tatsächlich die hintere Hälfte einer Reinigung am West Washington Blvd. und South Palm Grove Ave. Nach Slash’ eigener Einschätzung zerlegt er das Vorspielen.

„Ich habe diese Songs komplett an die Wand gespielt“, sagt er. „Und ich wurde zurückgerufen — zweimal.“ Doch beim letzten Termin merkt er, dass es nicht sein sollte. „Als ich da beim letzten Mal reinging, kam C.C. [DeVille] gerade in die andere Richtung zurück. Er hatte seine Haare geschniegelt und trug Stiletto-Heels. Ich hatte Mokassins an. Die Poison-Jungs schauten mich an und fragten: ‚Was tragen Sie?‘ Ich so: ‚Das ist . . . es.‘ Als der Anruf kam, dass C.C. den Job bekommen hat, war ich nicht überrascht.“

Michaels stimmt zu: „Slash hat wirklich alles zerlegt. Und ehrlich: C.C. kam rein und hatte unsere Songs kaum gelernt. Er fing an, sein eigenes Zeug zu spielen, so: ‚Ich habe diese anderen Songs! Ihr müsst sie hören!‘ Also sind wir sofort aneinandergeraten. Aber am Ende hat alles gepasst.“

Wer passt ins Bild?

26. März 1985: Guns N’ Roses debütieren . . . sozusagen

Guns N‘ Roses geben ihr Live-Debüt im Troubadour, aber es sind nicht ganz die Guns N‘ Roses. Zu diesem Zeitpunkt besteht die Band aus Axl Rose und Bassist Izzy Stradlin, dazu Gitarrist Tracii Guns, Bassist Ole Beich und Drummer Rob Gardner. Ein Flyer für den Gig lautet: „L.A Guns and Hollywood Rose Presents the Band Guns N Roses“.

Nicht lange danach steigt Tracii Guns aus und macht mit seiner vorherigen Band L.A. Guns weiter. „Es wurde wirklich sehr intensiv in der Band und ich hatte keinen Spaß mehr“, sagt Guns. „Ich habe drei Proben am Stück geschwänzt und Axl ruft mich an und schreit. Dann kommt Izzy ans Telefon, ganz ruhig — das ist sehr Izzy. Ich so: ‚Hören Sie, ich will diese Band machen, aber das ist echt verrückt, wissen Sie?‘ Und das war’s.“

6. Juni 1986: Guns N’ Roses debütieren … richtig

Guns N‘ Roses spielen ihre erste Show mit der klassischen „Appetite for Destruction“-Besetzung, wieder im Troubadour. Der Flyer diesmal? „A Rock N Roll Bash Where Everyone’s Smashed“ [sic].

Die klassische Besetzung steht

1986: Der Cathouse bekommt Krallen

Taime Downe und der spätere „Headbangers Ball“-Host Riki Rachtman starten den Dienstagabend-„Rock’n’Roll-Dance-Club“ Cathouse im Osko’s, einer heruntergekommenen Disco am La Cienega Blvd. Obwohl die Eröffnungsnacht kaum ein großer Erfolg ist, verpasst Lita Ford dem Club einen vielversprechenden Auftakt, indem sie im Badezimmer kotzt.

Der Cathouse wird zu einer legendären Höhle des Exzesses, mit Mitgliedern von Mötley Crüe, Faster Pussycat und Guns N‘ Roses unter den Stammgästen — die beiden letztgenannten Bands spielen dort mehrfach, und Rose ist im Video zu „Paradise City“ in einem Cathouse-Shirt zu sehen.

Fun Fact: Im Oktober 1989 drehen Guns N‘ Roses im Cathouse ein Video zum „Appetite for Destruction“-Track „It’s So Easy“. Während des Drehs — inklusive Axls damaliger Freundin Erin Everly in Bondage-Outfit — taucht ein betrunkener David Bowie auf und fängt an, sie anzumachen, worauf Rose ausrastet. „Das war, als David Bowie in der Band Tin Machine war“, erinnerte sich Rachtman in einem Interview mit Yahoo. „Also rannte Axl [die Straße runter] und brüllte: ‚Ich bring dich um, Tin Man!‘“

Der Cathouse wird Legende

1986: Der Flyer-Krieg

Wenn Glam-Metal-Jungs nicht in Clubs, Bars oder Strip-Lokalen sind, findet man sie wahrscheinlich in einem Bürobedarfs-Laden, wo sie massenhaft Flyer für den nächsten Gig drucken. „Der ganze Sunset Strip war eine große Konfetti-Fabrik, vom Whisky hoch bis zum Gazzarri’s“, sagte Taime Downe in VH1s „When Metal Ruled the World“. Und es ist ernstes Geschäft: „Wir klebten unsere Poster an Telefonmasten, [und] die nächste Band kam ein paar Stunden später, riss deins runter und klebte ihres drüber“, ergänzte Dokken-Gitarrist George Lynch. „Es war eine sehr konkurrenzbetonte Szene.“

Wie also herausstechen? „Deine Promo musste ein bisschen derb und ordinär sein, um Aufmerksamkeit zu kriegen“, sagte Warrant-Gitarrist Jerry Dixon gegenüber „LA Weekly“. „Wenn du einfach ein nettes, fröhliches Bandfoto draufpackst, kommt keiner. Wir haben angefangen, so vulgär wie möglich zu sein, und uns für jede Show kreative Slogans ausgedacht.“ Einige dieser kreativen Slogans? „L.A.’s Number One Muff-Diving Team“ und „Quality You Can Taste“ — letzterer begleitet von Einzelbildern, auf denen jedes der fünf Warrant-Mitglieder posiert, während das Gesicht einer Frau in seinen Schritt gedrückt ist.

Doch nach Einschätzung der meisten sind Poison die unangefochtenen Könige des Flyerdoms. „Wir waren Workaholics mit einem Traum“, sagt Michaels. „Wir gingen um Mitternacht raus, tapezierten die Stadt und waren bis morgens verschwunden. Sie tackern sie fest und sind weg. Wir suchten heiße Girls, die auf dem Rainbow-Parkplatz rumliefen, und fragten sie nach einem Fotoshooting vor einer Backsteinwand — und dann packten wir sie auf einen Flyer.“ Sogar Poisons auffälliges limettengrünes Logo entsteht durch einen glücklichen Flyer-Unfall.

„Wir gingen zu Sir Speedy am Santa Monica Blvd. und wollten weiß. Zu teuer“, sagt Michaels. „Wir fragten nach gelb. Zu teuer. Aber sie hatten einen riesigen Stapel fluoreszierendes grünes Papier, das sie nicht loswurden. Wir haben alles für ein paar Dollar genommen. Also wurde das unsere Farbe.“

Papierkrieg am Boulevard

1987: Die Schlacht der Sunset-Stars

„Innerhalb von ein bis drei Quadratmeilen spielten an einem Freitag-, Samstagabend wahrscheinlich 50 bis 75 Bands“, sagt Stevie Rachelle, der im Frühjahr 1987 aus Wisconsin nach L.A. zieht, um die sehr Poison-eske Band Tuff zu fronten. „Ich meine, an einer Ecke haben Sie Gazzarri’s, und dann ist da so eine Bank, und dann das Rainbow und dann das Roxy. Wenn jemand einen Böller zündet, könnten Leute, die vor irgendeinem dieser Clubs stehen, davon getroffen werden. So dicht ist das. Dann gehen Sie noch einen Block und da ist das Whisky.

Eine Meile weiter, an der Ecke Sunset und Crescent [Heights], ist das Coconut Teaszer. Leute dazu zu bringen, zwischen 9:30 und 10:15 zu kommen und deine Band in so einem Laden zu sehen? Es gibt so viel Auswahl. Und dann ist es so: ‚Die Band hat ein größeres Drumkit!‘ Oder: ‚Die haben einen schnelleren Gitarristen!‘ Oder: ‚Ihr Sänger hat größere Haare!‘ Es gab so viel Konkurrenz, um diese Leute anzuziehen. Was immer Sie auf ‚Headbangers Ball‘ oder in ‚Metal Edge‘ gesehen haben — in Hollywood gab es Hunderte solcher Bands.“

13. April 1987: Mötley Crüe linsen unter den Schleier

Von den vielen Gentlemen’s Clubs, die in Mötley Crües Stripper-Hymne „Girls, Girls, Girls“ genannt werden, liegen zwei am tatsächlichen Strip — der Body Shop (dessen Neon-Schild stolz GIRLS GIRLS GIRLS verkündet) und das Seventh Veil. Mötley planen Berichten zufolge, das ikonische Video zum Song, das am 13. April 1987 gedreht wurde, im ersten Laden zu drehen. Doch wegen der strikten No-Alcohol-Policy ziehen sie rüber ins zweite.

Strip-Ökonomie: Clubs, Konkurrenz, Körper

1987: Den Rest des Strip genießen

Wo traf man Hair-Metal-Typen außerhalb der Clubs noch? „Es gab einen Ralphs-Supermarkt an Sunset und Fuller, der als Rocker Ralphs bekannt wurde, weil alle in den Apartmenthäusern drumherum wohnten“, erinnert sich Stevie Rachelle. „Also waren zu jeder Tageszeit die Gänge voll mit Typen in Cowboyboots, Stripperinnen, Pornostars . . . es war verrückt. Gil Turner’s Liquor Store, direkt beim Roxy, war ein weiterer Spot. Und weiter runter war Sunset Strip Tattoo, wo die Mötley-Jungs und alle anderen hingingen.“

Tracii Guns: „Sunset Strip Tattoo war wie unser zweites Zuhause. Robert Benedetti, der Besitzer, liebte all die Rock-Typen. Wenn es zwei Uhr morgens war und wir keinen Platz zum Schlafen hatten, haben die uns einfach im Laden eingeschlossen über Nacht. Wir konnten trinken, wir hatten unsere Freundinnen da . . . es war wie ein Obdachlosenheim für Rocker.“

Stevie Rachelle: „Oh — es gab auch ein Solarium, das superbeliebt war. Die Frau, die es geführt hat, hatte was mit vielen Typen aus den Bands. Ich habe mit ihr geschlafen. Nicht im Solarium, aber ich weiß, dass da Typen hingingen, sich bräunen ließen und dazu einen Blowjob bekamen . . . und trotzdem nicht zahlen mussten!“

23. Dezember 1987: Nikki Sixx nimmt eine Fahrt auf der wilden Seite

Nach einer Nacht, in der sie Heroin besorgen und im Cathouse und anderen Orten feiern, überdosiert Nikki Sixx in Slash’ Zimmer im Franklin Plaza, nördlich vom Sunset. „Ich war schon weggetreten, als Nikki überdosierte“, sagt Slash. „Aber meine damalige Freundin schaffte es, mich wachzukriegen und mich in die Dusche zu kriegen. Ich war aus irgendeinem Grund total aggressiv und zappelte herum, bis ich schließlich klar wurde und merkte, was passiert war. Die Sanitäter kamen, sie schossen Nikki Adrenalin und nahmen ihn mit.“

Der Mötley-Bassist wird für volle zwei Minuten für tot erklärt, bevor das Adrenalin ihn zurückholt — ein Erlebnis, das den Song „Kickstart My Heart“ inspiriert. Sixx sagt: „Nehmen Sie jemanden, der nicht geschlafen hat, fast ein Jahr auf Tour war und dessen Gesundheit auseinanderfällt, und mischen Sie das mit Heroin, Pillen, Kokain und tonnenweise Alkohol — dann ergibt das, was passiert ist, irgendwie Sinn. Mein Körper hat einfach aufgegeben.“ Nachdem er am nächsten Tag das Krankenhaus verlässt, geht Sixx nach Hause . . . und schießt sich wieder was.

Sixx war nicht der einzige Strip-Musiker, der dem Sog harter Drogen erlag. „Gerade in der L.A.-Guns/Guns-N‘-Roses/Mötley-Szene, und sogar ein bisschen bei Typen wie Ratt, war Gras kein Ding — es ging eher um Kokain und Heroin“, sagt Tracii Guns. „Und darüber gibt es keine guten, positiven Geschichten zu erzählen. Ich habe einmal Gitarre für Johnny Thunders in Long Beach gespielt, und das war, als er tatsächlich nüchtern war. Aber direkt bevor wir aus der Garderobe rausgingen, sagt er: ‚Schauen Sie sich das an.‘ Und dann setzt er die komplette Junkie-Persona auf. So glamourös war das in den Köpfen. Es war wichtig, diese Ausstrahlung rüberzubringen. Aber viele Typen nahmen es zu ernst. Ein paar starben. Ein paar andere trugen das 20 Jahre mit sich. Da war nichts schön.“

Drogen, Legenden und der Preis

„The Decline of Western Civilization Part II: The Metal Years“

Wenn ein visuelles Dokument die Musikszene am Sunset Strip Mitte bis Ende der Achtziger einfängt, dann Penelope Spheeris’ Film „The Decline of Western Civilization Part II: The Metal Years“. Da ist W.A.S.P.-Gitarrist Chris Holmes, der in einem Pool ekelerregende Mengen Wodka kippt, während seine arme Mutter daneben sitzt. Da ist Gene Simmons im Interview, während er bei Trashy Lingerie am La Cienega abhängt. Und da sind Riki und Taime, die diskutieren, wie ein schmieriges Outfit ein sicherer Weg ist, schnell in den Cathouse zu kommen.

Und da ist Odin. Die Band steht im Gazzarri’s auf der Bühne, während Clubbesitzer Bill Gazzarri, der bezeugt, dass der hübsche Sänger Randy O. „größer als David Lee Roth“ werden wird, ihren Namen immer wieder chantet. Für Randy und die Band läuft es natürlich nicht ganz so. Aber, sagt der damalige Odin- (und heutige Armored-Saint-)Gitarrist Jeff Duncan: „Jede Band am Strip hatte diese ‚Eye-of-the-Tiger‘-Mentalität. Sie schauen diesen Film, und jeder darin sagt: ‚Ich werde es schaffen.‘ Tja, und wenn nicht? ‚Ich werde.‘“

Und was Odins klassische Interview-Szene angeht, die in einem Whirlpool stattfindet, umringt von einer Schar Bikini-Frauen: „Das war bei Penelope zuhause“, sagt Duncan. „Wir kamen an, und sie hatte all dieses Bier da und den Whirlpool an. Es war ein ziemlich guter Plan, weil: Wenn Sie Alkohol trinken und in einem Whirlpool sitzen, werden Sie ungefähr doppelt so betrunken, was, glaube ich, keiner von uns begriffen hat. Eine Zeit lang war es so, dass ich jedes Mal, wenn ich den Film sah, dachte: ‚Oh Gott, schauen Sie uns an . . .‘ Aber wissen Sie, wir waren nicht groß anders als jede andere Band am Strip damals. Wir wurden nur dabei gefilmt.“

1988: Es ist Guns N’ Roses’ Dschungel … alle anderen leben nur darin

Als „Appetite for Destruction“ 1988 und 1989 abhebt, sorgt der wahnsinnige Erfolg des Albums für eine Art Verschiebung am Strip. Guns-Bassist Duff McKagan erinnerte sich gegenüber der „New York Times“: „Wir fuhren im Juni ’87 auf Tour und waren anderthalb Jahre weg. Es gab keine Computer, keine sozialen Medien, kaum Faxgeräte, also hatten wir keine Ahnung, dass die Leute in L.A. diesen Kulturwechsel gemacht hatten und anfingen, wie wir auszusehen und zu klingen. Stellen Sie sich vor, Sie landen wieder auf Planet Erde: Als Sie wegfuhren, waren alle geschniegelt-glam, und jetzt konnten Sie das Foto von uns erkennen, dem sie ähneln wollten. Da war der Izzy-Typ, der Slash-Typ, der Axl-Typ, der Ich-Typ, der Steven-Typ, und die liefen überall in Hollywood rum. Es war seltsam.“

Wenn ein Album alles kippt

1989: Glam erreicht den Sättigungspunkt

„Als Guns N‘ Roses mit ‚Appetite‘ durchkamen, gab es definitiv viele Klone“, sagt Jeff Duncan. „Genau wie ein paar Jahre vorher, als Poison einschlugen, gab es viele Bands, die sie kopierten. Aber jeder jagte nur dem goldenen Ring hinterher — dem großen Plattenvertrag. Und ein paar bekamen ihn, aber viele kriegten auch riesige Vorschüsse, die sie nicht zurückzahlen konnten. Und das war dann das Ende.“

Tracii Guns: „Ich erinnere mich, wie ich zu Shows von Freunden ging und dachte: ‚Mann, ihr seid einfach wie Poison!‘ Oder: ‚Ihr seid so ein komisches Junkyard-trifft-Jetboy-Ding . . .‘ Keiner kam mit etwas Neuem oder Wertvollem. Dabei: Wenn man wirklich auf Faster Pussycat oder Guns N‘ Roses oder L.A. Guns oder Junkyard oder Jetboy schaut, war es so: Wir alle liebten Mötley Crüe, aber wir liebten auch noch anderes Zeug. Wir gaben dem eine neue Kante. Am Ende gab niemand irgendetwas eine neue Kante. Es war nur noch: ‚Das passiert gerade, also machen wir das.‘ Aber andererseits hatte sogar Pretty Boy Floyd einen Song, den ich mochte. Eine Ballade. Aber es war zu spät.“

Stevie Rachelle: „Es gab so viele Bands, dass ihnen die Namen ausgingen. Sie hatten mehrere Wildsides. Sie hatten Paradise und Pair-A-Dice. Es ging so weit, dass Bands anfingen, so Sachen zu benutzen wie Queeny Blast Pop und Juicy Miss Lucy und Back Alley Sally [alles echte Bands — Anm. d. Red.]. Die Namen wurden länger, weil alle Ein- und Zweiwortnamen vergeben waren. Und wie viele blonde Sänger mit Stirnband brauchen Sie? Sie hatten David Lee Roth und Vince Neil und Bret Michaels und [Warrants] Jani Lane und dann . . . Stevie Rachelle! Noch ein Blonder mit Stirnband . . .“

5. Oktober 1989: Home Sweet Home

Wenn irgendeine Band am Ende wirklich den Sunset Strip der Achtziger verkörpert, dann die, die alles ins Rollen brachte: Mötley Crüe. Passenderweise beendet die Band das Jahrzehnt als dessen siegreiche Helden, denn ihr fünftes Album „Dr. Feelgood“, veröffentlicht am 1. September 1989, steigt auf Platz eins der Billboard 200 ein.

Für das Video zur zweiten Single des Albums, „Kickstart My Heart“, lassen die Crüe die Arenen hinter sich, die sie seit Jahren ihr Zuhause nennen, und filmen eine intime Performance im Whisky — gleich die Straße runter vom ehemaligen Mötley House. Während die Band zu Beginn des „Kickstart“-Videos den Strip entlangcruist, begleitet von den Schreien adorierender Fans, dreht sich Vince Neil zur Kamera: „Hier hat alles begonnen“, sagt er.