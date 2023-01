Erster „Renfield“ -Trailer: So sieht Nicolas Cage als Dracula aus

Universal hat den ersten Trailer zu der Horror-Komödie „Renfield“ veröffentlicht. Im Film spielt Nicholas Hoult Draculas Handlanger Renfield. Der Graf, verkörpert von Nicolas Cage, hat ihm besondere Kräfte gegeben. Jedoch ist er dadurch verpflichtet, Dracula zu dienen. Der Trailer zeigt wie Renfield Unterstützung in einer Selbsthilfegruppe sucht, um der „toxischen Beziehung“ zu seinem Boss zu entfliehen.

An der Seite von Cage und Hoult spielen außerdem Awkwafina und Ben Schwartz. Chris McKay führte Regie, das Drehbuch stammt von „Rick and Morty“-Autor Ryan Ridley und basiert auf einer Idee des „The Walking Dead“-Schöpfers Robert Kirkman. Der Film startet am 20. April in den deutschen Kinos.

Renfield ist auch bereits in Bram Stokers Roman der Untergebene von Graf Dracula. Er soll ihm helfen, die Frau des Hauptcharakters Jonathan Harker in einen Vampir zu verwandeln. Im Gegenzug dafür verspricht Dracula ihm Unsterblichkeit. In bisherigen Verfilmungen wurde die Rolle von unter anderem Dwight Frye, Klaus Kinski und Tom Waits verkörpert.