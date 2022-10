Nicolas Cage bekam für seinen Oscar-Film nie eine Gage

Foto: Visual China Group via Getty Ima, VCG. All rights reserved.

Autor und Regisseur Mike Figgis erzählte in dem Podcast „It Happened in Hollywood“, dass Nicolas Cage für seine Rolle in „Leaving Las Vegas“ (1995) nie die versprochene Gage in Höhe von 100.000 Dollar bekommen habe – und das, obwohl er die Hauptrolle spielte und später dafür den Oscar als „Bester Hauptdarsteller“ gewann. Cage verkörperte einen selbstmordgefährdeten Alkoholiker, der sich in Vegas in eine Sexarbeiterin verliebt.

Figgis erklärte in dem Interview: „[Lumiere Pictures] sagte, dass der Film nie in die Gewinnzone kam. Wie auch immer. Ich meine, meine Karriere nahm dann wieder Fahrt auf, und beim nächsten Film, den ich machte, wurde ich wirklich gut bezahlt. Und innerhalb eines Jahres verdiente [Nicolas] 20 Millionen Dollar pro Film, das war also gut“. Wie hoch die „Gewinnzone“ eingestuft wurde, bleibt fraglich, denn tatsächlich spielte „Leaving Las Vegas“ weltweit 49,8 Millionen Dollar bei einem angeblichen Budget von 3,5 Millionen Dollar ein.

Gleich zwei Oscar-Preisträger für „Leaving Las Vegas“

Trotzdem verhalf die Teilnahme an dem Film sowohl Figgis als auch Cage zu einem großen Erfolg: In den darauffolgenden Jahren ergatterte Cage Rollen in „The Rock – Fels der Entscheidung“ (1996), „Con Air“ (1997) und „Im Körper des Feindes“ (1997). Derweil bekam Figgis für „Leaving Las Vegas“ eine Oscar-Nominierung für die beste Regie und das beste Drehbuch. Außerdem folgten Kooperationsanfragen von Steven Spielberg und Stanley Kubrick, wobei letzterer lediglich an Figgis‘ Aufnahmetechnik interessiert war.

Cage erhielt als bester männlicher Hauptdarsteller in „Leaving Las Vegas“ allerdings einen Oscar: „Dreieinhalb Millionen Dollar Budget, ein bisschen 16-mm-Filmmaterial, und ich halte einen von diesen hier in der Hand. Ich weiß, dass es nicht cool ist, das zu sagen, aber ich liebe die Schauspielerei, und ich hoffe, dass es mehr Ermutigung für alternative Filme gibt, in denen wir experimentieren und die Zukunft der Schauspielerei vorantreiben können“, so der Schauspieler damals.

Zuletzt spielte er in dem Westernfilm „Butcher’s Crossing“ und in der Action-Komödie „Massive Talent“ mit. Für letzteres Werk war er außerdem als Co-Produzent tätig. Aktuell verlost der ROLLING STONE eine Blu-ray, ein Steelbook und ein Mediabook für „Massive Talent“.

Seht hier den Trailer von „Massive Talent“ mit Nicolas Cage: