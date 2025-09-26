Erstmals seit 3 Jahren: Taylor Swift geht in den Promo-Nahkampf

Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

Taylor Swift entwickelte ihr kommendes Album „The Life of a Showgirl“, während sie mit der „Eras Tour“ um die Welt reiste und den Pop-Olymp erklomm. Doch zum Leben einer Pop-Ikone gehört mehr als Bühnenrekorde – auch die klassischen Promotermine in den Late-Night-Shows. Swift ist bereit, diese Rolle erneut zu übernehmen. Sie wird die Veröffentlichung von „The Life of a Showgirl“ mit Auftritten bei „The Graham Norton Show“ und bei „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“ begleiten.

Swift und die Tonight Show

Swift war zuletzt im Oktober 2022 bei „The Graham Norton Show“ zu Gast, kurz nach der Veröffentlichung von „Midnights“. Damals teilte sie die Bühne mit Bono, Eddie Redmayne, Alex Scott und Lady Blackbird. Am 3. Oktober – dem Erscheinungstag von „The Life of a Showgirl“ – kehrt sie in die britische Show zurück. Für Swift ist es ein vertrauter Ort: Ihren ersten Auftritt hatte sie dort 2013, gefolgt von Besuchen in der „1989“-Ära (2014) und während der „Lover“-Zeit 2019.

Auch mit „The Tonight Show“ verbindet die Sängerin eine lange Geschichte. Ihren ersten Auftritt hatte sie im August 2014, ein Jahr später folgte ein weiterer – diesmal außerhalb einer Albumphase. Damals musste sie sich mit Moderator Jimmy Fallon in einem Porträt-Malwettbewerb messen.

Fallon ist bekannt für seine Spiele. Die Ankündigung von Swifts neuem Besuch am 6. Oktober verband er gleich mit einem Roulette-Spiel. Nachdem Swift das Rad drehte, fiel die Kugel auf die Zahlen 10, 6, 25 und schließlich 13 – ihre Glückszahl.

Ihren letzten Auftritt hatte Swift 2022 ebenfalls im Rahmen der „Midnights“-Promo. Für „The Tortured Poets Department“ im Jahr 2024 verzichtete sie komplett auf Late-Night-Interviews, ebenso wie 2017 bei „Reputation“, abgesehen von einer reinen Performance als musikalischer Gast.

Mehr Lust aufs Reden

Vielleicht ist Swift diesmal einfach redseliger. Schließlich verkündete sie „The Life of a Showgirl“ in einer zweistündigen Folge des Podcasts „New Heights“, den ihr Verlobter Travis Kelce moderiert.