So gelangt man an Taylor Swifts ultrarares Gedicht

Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

Taylor Swift hat ein neues Gedicht verfasst, das in ihrer neuesten exklusiven Vinyl-Ausgabe zu ihrem kommenden Album „The Life of a Showgirl“ enthalten sein wird.

Exklusive Target-Edition

Auf Social Media kündigte Swift „The Life of a Showgirl: The Crowd is Your King Edition“ an. Sie schrieb: „Eine Showgirl weiß, dass sie sich einige ihrer besten Tricks für das große Finale aufbewahren muss …“

Die Sonderauflage wird nur bei Target erhältlich sein. Sie erscheint auf opakem Pink- und blassgelbem, perlmuttfarbenem Vinyl mit goldenen Akzenten. Eine Farbkombination, die Swift in ihrem Post „Summertime Spritz Pink Shimmer“ nannte. Neben dem neuen Gedicht umfasst das Paket ein spezielles Gatefold-Cover. Dazu ein beidseitiges Poster, alle Songtexte des Albums sowie bislang unveröffentlichte Fotos.

Swift hat zahlreiche Varianten von „The Life of a Showgirl“ angekündigt. Doch während sich die Verpackungen unterscheiden, enthalten alle Versionen die gleichen 12 Songs. Das Album, das am Freitag, den 3. Oktober erscheint, ist Swifts zwölftes Studioalbum und folgt auf „The Tortured Poets Department“ von 2024.

Zusammenarbeit mit Star-Produzenten und Film-Event

Für „The Life of a Showgirl“ arbeitete Swift erneut mit den Super-Produzenten Max Martin und Shellback zusammen, mit denen sie zuletzt 2017 bei „Reputation“ kooperierte. Entstanden ist das Album zwischen den Terminen ihrer „Eras Tour“. Der Titelsong wird zudem ein Gastfeature von Sabrina Carpenter enthalten.

Zur Feier der Veröffentlichung veranstaltet Swift vom 3. bis 5. Oktober ein exklusives Kinoevent. Gezeigt werden das Musikvideo zur erwarteten Leadsingle „The Fate of Ophelia“, Lyric-Videos zu weiteren neuen Songs, Behind-the-Scenes-Material von den Albumaufnahmen sowie ausführliche Track-für-Track-Erklärungen, in denen Swift die Inspiration hinter ihrer neuen Musik beschreibt.