VERLOSUNG: „I’m Only F**king Myself” von Lola Young

Die „Messy“-Sängerin Lola Young kündigt ihr drittes Album an: „I’m Only F**king Myself“ erscheint am 19. September.

Lola Young: Kompromisslose Ehrlichkeit

Die 24-jährige Singer-Songwriterin gilt in Großbritannien als aufstrebende Newcomerin: 2021 mit dem John-Lewis-Weihnachtsspot bekannt geworden und erreichte sie 2024 mit ihrer Single „Messy“ den internationalen Durchbruch. Nach zwei zelebrierten Alben steht nun ihr drittes Werk „I’m Only F**king Myself“ an. Der Release wird begleitet von einer großen Europa- und US-Tour.

Lola Young ist bekannt für ihre Kompromisslosigkeit, die, wie der Titel vermuten lässt, auch in „I’m Only F**king Myself“ nicht fehlen wird. Wie es in der Pressemitteilung der Künstlerin heißt, sei das neue Album ein „fröhliches, berührendes Werk, das oft in die Dunkelheit und Rohheit eintaucht, aber durch Lolas kompromisslose Haltung ausgeglichen wird“.

Mitgeschrieben und -produziert wurde das Album vom Produzentenduo manuka und SONOPHONICS, welche unter anderem mit Doja Cat und SZA zusammengearbeitet haben. In der dritten LP bleibt sich die Künstlerin ihrer rebellischen Linie treu: Thematisch wird es sich um Realitätsflucht durch Drogenkonsum, Sex und Selbstsabotage drehen.

Tour

Auf deutschen Kopnzertbühnen wird Lola Young im Mai zu sehen sein. Die Daten:

15. Mai 2026 — Berlin, Uber Eats Halle

19. Mai 2026 — Köln, Palladium

26. Mai 2026 — München, Ton Halle

