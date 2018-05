ESC 2018: So verrückt feiert Israel ESC-Gewinnerin Netta Barzilai

Israel brach an diesem Wochenende nach dem Sieg von Netta Barzilai beim Eurovision Song Contest in Lissabon in einen Zustand der nationalen Begeisterung aus. Wie die Kleinkinder sprangen viele Israelis auf die Straße und tanzten wie Hühner, ganz wie die Sängerin es mit ihrem Lied „Toy“ vorgemacht hatte.

Überschwängliche Menschenmengen blockierten den Verkehr und viele sprangen in den öffentlichen Brunnen am Rabin-Platz vor dem Rathaus, um sich über den Sieg für das bereits mehrfach beim ESC erfolgreiche Land zu freuen. Netta Barzilai hatte zuvor mit der israelischen Marineband gesungen. An den Bars, die den überdachten Mahane- Yehuda-Markt in Jerusalem säumten, tanzten die Partygäste zu Lautsprechern, die immer wieder den Song abspielten, wie der „Guardian" berichtet.

החגיגות לכבוד נטע נמשכות לתוך הלילה – נתראה בשנה הבאה בישראל! pic.twitter.com/UEHjhIuNwJ — גלצ (@GLZRadio) May 12, 2018

Netanjahu versucht sich am Hühnertanz

Viele sangen lautstark den Refrain des ESC-Siegersongs: „I’m not your toy, you stupid boy“. „Ich danke Euch vielmals, ich liebe mein Land – nächstes Mal in Jerusalem“, schrie Barzilai, als sie nach ihrem Sieg ihre Trophäe in den Händen hielt. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu rief sogar bei Barzilai an, um zu gratulieren und sagte, sie sei die „größte Botschafterin“ des Landes. Skurril: Am Sonntagmorgen versuchte sich der Premierminister für Reporter an einer etwas hüftsteifen und sehr kurzen Variante des Hühnertanzes.

Mehrere Politiker vereinnahmten den Erfolg von Netta Barzilai beim ESC auch als patriotischen Sieg für das Land, das sich der eigenen Stärke in Kunst und Kultur rühmt und vor allem als Vorreiter für starke Frauen zur Zeit vorauseilt. Auch „Wonder Woman“-Darstellerin Gal Gadot kommt aus dem Land – das „wahre Wunder der Frauen“, wie Netanyahu anmerkte.