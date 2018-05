ESC 2018: Alle Punkte für Deutschland, Michael Schulte, im Überblick

Campino kritisierte Kollegah und Farid Bang, die wiederum machten sich über den Toten-Hosen-Sänger lustig, und Paul McCartney blieb der Verleihung fern. Da geriet die eigentliche Verleihung fast in den Hintergrund. Aber hier sind sie: Die Gewinner und Nominierten des Echo 2018. „Album des Jahres“ Helene Fischer – Helene Fischer The Kelly Family – We Got Love Kollegah & Farid Bang – Jung Brutal Gutaussehend 3 Ed Sheeran – Divide Die Toten Hosen – Laune der Natur „Hit des Jahres“ Bausa – Was Du Liebe Nennst Luis Fonsi Feat. Daddy Yankee – Despacito Imagine Dragons – Thunder Ed Sheeran – Perfect…