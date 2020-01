ESC 2020: Angeblich kein Vorentscheid

Das wird Sie auch interessieren





Am 16. Mai findet in Rotterdam der diesjährige Eurovision Song Contest statt – und gibt noch es keinerlei Nachrichten über die deutschen Kandidaten. Bis zum 9. März müssen alle Teilnehmer ihren Song eingereicht haben. Es wird also höchst Zeit, dass hierzulande erste Meldungen über mögliche Tracks und Künstler öffentlich werden. Doch laut einem Bericht der „Bild“ soll die ARD bereits ihren Song für den ESC festgelegt haben. Auf einen Vorentscheid wie in den letzten Jahren soll demnach verzichtet werden.

Grund dafür soll laut der Zeitung der „Skandal“ aus dem letzten Jahr sein. So habe das Duo Carlotta Truman und Laura Spinelli alias „S!isters“ nicht an dem Songwriter-Training teilgenommen, welches wohl Voraussetzung war um an der Show des NDR teilnehmen zu können. Die beiden konnten dennoch spontan partizipieren, gewannen schlussendlich und durften Deutschland beim ESC vertreten. S!sters wurden mit dem gleichnamigen Song vorletzter, deswegen kündigte die ARD bereits an, den Auswahlprozess zu überdenken.

Laut den Informationen der „Bild“ soll sich die ARD nun bereits entschieden haben. Zuletzt wurde 2016 mit Xavier Naidoo ein Kandidat direkt vom Sender ausgewählt. Dieser trat allerdings aufgrund großer Proteste nicht an. Der NDR, der den Vorentscheid bisher produziert hatte, sagte dazu: „Erste Infos werden wir Ende Januar herausgeben“.