ESC 2026: Wann welcher Act dran ist und wann Sarah Engels singt

Der ESC 2026 in Wien beginnt am Samstag (16. Mai) um 21 Uhr deutscher Zeit. Der größte Musikwettbewerb der Welt ist wie stets eng getaktet. In diesem Jahr ist Deutschland so früh am Start wie schon lange nicht mehr. Sarah Engels singt ihren Empowerment-Song „Fire“ gleich an zweiter Stelle, direkt nach Søren Torpegaard Lund aus Dänemark.

Aber um wie viel Uhr ist Engels konkret zu sehen und wann spielen all die anderen Acts? Die Europäische Rundfunkunion (EBU) veröffentlicht ganz bewusst keine exakten Uhrzeiten für die Teilnehmer:innen, da es sich um eine hochdynamische Live-Show handelt. Durch Einspielfilme, kurze Moderationspausen, spontane Verzögerungen oder notwendige technische Umbauten auf der Bühne verschiebt sich der Ablauf während der Show ständig um einige Minuten.

Dennoch steht die Running Order bereits fest und aus Erfahrungen der Vergangenheit ist ein prognostizierter Timetable möglich. Demnach würde der erster Auftritt von Dänemark zwischen ca. 21:15 und 21:18 Uhr (nach der Eröffnung und der Flaggenparade) stattfinden. Sarah Engels wäre dann sehr wahrscheinlich zwischen 21:19 und 21:15 an der Reihe – wahrscheinlich um 21:20 Uhr.

ESC 2026 –Running Order und Timetable (prognostiziert)

Dänemark – Søren Torpegaard Lund (21:16) Deutschland – Sarah Engels (21:20) Israel – Noam Bettan (21:24) Belgien – ESSYLA (21:28) Albanien – Alis (21:32) Griechenland – Akylas (21:36) Ukraine – LELÉKA (21:40) Australien – Delta Goodrem (21:44) Serbien – LAVINA (21:48) Malta – AIDAN (21:52) Tschechien – Daniel Žižka (21:56) Bulgarien – DARA (22:00) Kroatien – LELEK (22:04) Vereinigtes Königreich – Look Mum No Computer (22:08) Frankreich – Monroe (22:12) Moldau – Satoshi (22:16) Finnland – Linda Lampenius & Pete Parkkonen (22:20) Polen – Alicja (22:24) Litauen – Lion Ceccah (22:28) Schweden – FELICIA (22:32) Zypern – Antigoni (22:36) Italien – Sal Da Vinci (22:40) Norwegen – Jonas Lovv (22:44) Rumänien – Alexandra Căpitănescu (22:48) Österreich – COSMÓ (22:52)

Danach kommen gegen ca. 23:00 Uhr die Wiederholungsfilme der Auftritte und die Erklärung, wie das Voting funktioniert. Siegerin oder Sieger stehen meist so gegen 00:45–01:00 Uhr fest.

Wichtig: Die Zeiten sind nicht offiziell, aber sie dürften mit Blick auf frühere ESC-Events nah dran sein. Die Reihenfolge selbst wurde erst am Freitag (15. Mai) veröffentlicht.

ESC und die Buchmacher: Wer könnte gewinnen?

Gerade weil sie so früh startet, wird derzeit diskutiert, ob das eher ein Nachteil für Sarah Engels ist. Denn frühe Slots gelten beim ESC immer schon als etwas schwieriger, weil später noch viele Beiträge folgen und Zuschauer mit der Zeit Eindrücke vergessen.

Statistiken haben ergeben, dass die Startzeit im zweiten Drittel der Veranstaltung relativ gesehen öfter zu einem Sieg beim ESC geführt haben. Finnland (17) und Schweden (20) könnten deshalb gute Chancen haben. Finnland gilt dann auch unmittelbar vor dem Finale als deutlicher Favorit. Mehrere Buchmacher sehen den Beitrag von Linda Lampenius und Pete Parkkonen vorne, mit grob 35–45 Prozent Siegchance. Eine erstaunlich hohe Wettquote. Dahinter folgen als Favoriten Griechenland (Akylas), Dänemark (Søren Torpegaard Lund), Frankreich (Monroe) und Australien (Delta Goodrem).

Welche Chancen hat Sarah Engels?

Deutschland liegt ziemlich weit hinten, wird in den Quoten meist nur irgendwo um Platz 20–23 geführt. Die Siegchance liegt laut Buchmachern unter 1 Prozent.