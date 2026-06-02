„Euphoria“-Star Alexa Demie über ihre „tief verwurzelte Verbindung“ zur kompromisslosen Maddy

Während manche vielleicht annehmen, das Staffelfinale der dritten Staffel von „Euphoria“ sei für das talentierte Ensemble am schwersten zu drehen gewesen, verriet Alexa Demie, dass die zweite Staffel „mit Abstand die härteste“ gewesen sei.

In einem Gespräch für „i-D“ mit der Schriftstellerin Ottessa Moshfegh schilderte Demie ihre Entwicklung im Laufe der drei erfolgreichen Staffeln von „Euphoria“ und ihr Verhältnis zu Hollywood. Für die 35-jährige Schauspielerin, die das magnetische und berechnende „It Girl“ Maddy Perez verkörperte, fühlte sich das Drehen der letzten Staffel „wirklich wie der dritte Akt meiner Reise mit der Serie an – und ich fühlte mich getragen.“

Am Ende der vorangegangenen Staffel war ihre Haltung hingegen eine ganz andere: „Fuck everything. Fuck the show – everyone. I don’t want to do this.“ Der Star erklärte: „Nach der zweiten Staffel war das der Auslöser dafür, dass ich mich von Hollywood zurückgezogen habe, vom Schauspielern und dem Rampenlicht, um wieder zu mir selbst zu finden.“

Maddy als Maske

Damals habe Demie „nicht gemerkt, wie sehr ich eigentlich Method-Schauspielerin bin – oder war. Ich habe diese Figur erschaffen, aber dann bin ich sie geworden. Weil ich von Natur aus eher schüchtern bin, außer wenn ich auftrete, habe ich sie als Maske benutzt.“ Sie fügte hinzu: „Ich habe sie erschaffen, und es gibt Teile von ihr, die ich bin. Es gibt eine tief verwurzelte Verbindung zu ihr, aber ich bin nicht sie. Ich bin nicht Maddy. Ich erinnere mich an einen Moment, in dem ich merkte, dass Maddy so sehr in mir verwurzelt war, dass ich einfach anfing zu weinen, als ich sie herauslöste.“

Demie erkannte an, dass ihre Figur das Publikum mit ihrer kompromisslosen Selbstsicherheit in den Bann gezogen hat: „Sie kann überwältigend wirken, und ich glaube, sie gibt den Menschen eine Menge von irgendetwas. Ich weiß nicht genau, was.“ Dennoch wurde es zur Quelle echter Frustration, wenn Fans sie nicht von Maddy zu trennen vermochten.

„Das hat mich in den ersten zwei Staffeln frustriert, weil es Leute gab, die sagten… ‚Oh, sie spielt gar nicht, das ist einfach, wer sie ist.‘ Das hätte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein können“, sagte Demie. „Das war etwas frustrierend, aber ich kann auch nicht böse sein, weil ich den Leuten nie wirklich etwas gezeigt oder sie reingelassen habe. Von Natur aus bin ich einfach sehr privat.“

Blick nach vorn

Mit Blick auf die Zukunft ließ Demie durchblicken, dass sie „wirklich gespannt auf das bin, was als Nächstes kommt, weil ich von einem neuen Ort aus erschaffen werde – mit allem, was ich abgelegt habe, und dieser Unschuld, die ich wiedergefunden habe, aber auch dieser Kraft.“ Sie betonte: „Eine gesunde Kraft. Es wird sich so befreiend und so rein anfühlen.“