5 brennende Fragen, die wir nach dem irren „Euphoria“-Finale noch haben

Am Sonntagabend fand die wilde, manchmal zusammenhanglose, aber unerschöpflich memewürdige Reise namens „Euphoria“ mit ihrer dritten und letzten Staffel ein Ende. Die Zuschauer wussten nicht, dass sie das Serienfinale sahen – Creator Sam Levinson und HBO bestätigten die Neuigkeit erst, nachdem die Episode bereits ausgestrahlt worden war. Angesichts der Ereignisse der Folge war das allerdings kaum überraschend. Trotzdem ist es verblüffend, dass eine Serie, die ihr Publikum jahrelang in Atem hielt und zwischen den Staffeln ewig warten ließ, so ausging – mit vielem, das offen bleibt, und kaum Antworten. Hier sind die Fragen, mit denen wir auch nach diesem Ende noch dasitzen. (Achtung: Spoiler.)

Rues Tod und seine Wirkung

„Euphoria“ endete mit dem Tod von Ruby Bennett (Zendaya). Die Umstände ihres Todes werfen einige Fragen auf: Hat sie tatsächlich mehr als einen fentanylversetzten Percocet geschluckt und ist deshalb überdosiert – das Fläschchen ist noch ziemlich voll, als Ali sie findet –, oder war es die eine Pille, die Alamo ihr gegeben hat? Noch rätselhafter ist aber die Reaktion der anderen Figuren auf ihren Tod. Wir reden hier von der Hauptfigur, und außer Ali vergießt kaum jemand mehr als ein paar Tränen. Rue bekommt nicht einmal eine richtige Beerdigung; stattdessen sehen wir nur, wie Lexi mit Cassie spricht, die die Hauptfigur als „Drogenabhängige“ mit einem „netten Lächeln“ abtut. Das Gewicht von Rues Tod wird nicht spürbar – wohl auch deshalb, weil uns nie gezeigt wird, wie ihre Familie oder Jules den Verlust verarbeiten.

Jules und Nate ohne Entwicklung

Eines der verwirrendsten Elemente dieser Staffel waren die Charakterbögen – oder das Fehlen derselben – bei Jules und Nate. Jules hat in Staffel drei kaum Screentime, und wenn sie zu sehen ist, verlässt sie kaum die Wohnung ihres Sugar Daddys. Diese neue Version von Jules deckt sich nicht wirklich mit ihrem jüngeren Ich aus den früheren Staffeln – einer Träumerin, die nach neuen Erfahrungen hungerte. Stattdessen tut diese Jules kaum mehr als Ölfarbe auf Leinwand zu streichen und so wenig Sätze wie möglich zu sprechen.

Ähnlich verhält es sich mit Nate, der sich wie eine völlig andere Person verhält. Der Hitzkopf mit massiven Vaterproblemen und Fragen zu seiner Sexualität ist verschwunden. An seiner Stelle steht ein Typ, dem die Dinge einfach passieren – von der Heirat mit Cassie (und ihrem Anschreien bei der Hochzeit) bis hin zu einem unfassbar schlechten Geschäftsdeal. Der erwachsene Nate scheint von Pech verfolgt: Er verliert in jeder Folge ein Körperteil und setzt sich nie gegen das armenische Gangmitglied zur Wehr, das hinter ihm her ist. Das ist so gar nicht der Nate, der früher schon bei der kleinsten Unannehmlichkeit die Faust ballte – und das macht seinen Tod letztlich bedeutungslos.

Dominic Fikes verschwundene Szene

Im vergangenen Jahr berichtete „Variety“, dass Dominic Fike zu „Euphoria“ zurückkehren würde, um seinen chaotischen, aber liebenswerten Charakter Elliot wieder aufleben zu lassen. Würde das einen weiteren akustischen Auftritt des Musiker-Schauspielers bedeuten? Berichten zufolge sollte Elliot einen Cameo haben – Fike soll sogar Szenen gedreht haben. Doch Woche für Woche hielten dieselben Fans den Atem an, und Fike tauchte nicht auf; sein Charakter wurde von niemandem auch nur erwähnt.

Fike hat sich nicht dazu geäußert, warum er nicht in der Serie zu sehen war. In einem Interview mit Zane Lowe aus dem Jahr 2023 hatte er jedoch erzählt, dass er wegen Suchtproblemen fast von der Show geflogen wäre. „Ich war drogenabhängig und in eine Serie zu kommen, die, na ja, hauptsächlich von Drogen handelt, ist sehr schwer“, sagte Fike zu Zane Lowe. „Sam [Levinson], der Regisseur und Autor, hat mir einen Nüchternheitscoach besorgt, jemanden, der die ganze Zeit dabei ist. Es hat nicht funktioniert.“

Die Musik dieser Staffel

Vor dem Staffelstart schien es, als würde Oscar-Preisträger Hans Zimmer hinzugezogen, um mit Labrinth zusammenzuarbeiten. Im März veröffentlichte Labrinth dann jedoch eine Reihe kryptischer Instagram-Posts, die auf Probleme mit den Showmachern und seinem Label hindeuteten. „Ich bin fertig mit dieser Branche. Fuck Columbia. Doppelt fuck Euphoria. Ich bin raus. Danke und gute Nacht“, schrieb er. Später legte er nach: „Die Leute lügen in dieser Branche ganz entspannt und nennen sich trotzdem ehrlich. Also, kein Cap: Ich habe beschlossen, meine Musik rauszunehmen. Ich habe mit HBO gesprochen, soweit ich weiß, sind wir im Guten. Ich bin gegangen, weil – letzte Wahrheit – wenn ich für jemanden arbeite, ist seine Vision für mich das Wichtigste, aber ich lasse mich nicht wie Scheiße behandeln.“

Was genau passiert ist, bleibt unklar. In einem späteren „Vogue“-Interview erklärte Levinson, dass Labrinth und Rosalía (die diese Staffel auch als Gaststar auftrat) auf unterschiedliche Weise in der Serie eingesetzt würden. „Wir haben ein paar Musikeinsätze, die originale Kompositionen für die Show sind – von Hans Zimmer, Labrinth und Rosalía“, sagte er. Fans, die auf neue Rosalía-Musik gewartet hatten – oder zumindest auf kurze Ausschnitte – wurden jedoch enttäuscht, da von ihr scheinbar nichts in der finalen Schnittfassung landete.

„Euphoria“ als Western-„Narcos“

Durch die gesamte dritte Staffel fragten wir uns immer wieder, wie diese Gruppe von Außenseitern in Handlungsstränge geraten konnte, die eher in eine Folge von „Narcos“ oder „Breaking Bad“ gepasst hätten. Klar, einige von ihnen – vor allem Rue – haben in der Highschool fragwürdige Entscheidungen getroffen, die sie vielleicht auf einen dunklen Pfad geführt haben. Aber dass eine Handvoll Figuren einem mächtigen Drogenboss Geld schuldet, wirkte so fehl am Platz für eine Serie, die einst Schultheateraufführungen zum Gipfel des Dramas stilisiert hatte. Die Handlung brachte zudem eine Flut neuer Charaktere mit sich, die den Originalmitgliedern des Casts Screentime wegnahmen. Selbst die besten dieser neuen Figuren – wie Rosalías Magick – hinterließen mehr Fragen als Antworten. Was verbarg Magick, und warum wird ihr Handlungsstrang in der letzten Folge nicht aufgelöst? Ehrlich gesagt ist nicht wirklich ersichtlich, warum „Euphoria“ die Welt von East Highland hinter sich lassen musste – außer dass Levinson seinen eigenen Western mit dem Budget einer HBO-Fernsehserie drehen wollte.