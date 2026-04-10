Labrinth nicht an neuer „Euphoria“-Staffel beteiligt

Labrinth, der britische Sänger und Songwriter, dessen Vocals die musikalische Identität von „Euphoria“ geprägt haben, ist in der dritten Staffel des HBO-Hits nicht dabei – das hat ROLLING STONE bestätigt.

Hans Zimmer fungiert als alleiniger Komponist und hat einen üppigen, vom Western inspirierten Score geschaffen, der sich über acht Episoden entfaltet. Als die Beteiligung des Oscar-Preisträgers an „Euphoria“ vergangenen Sommer erstmals bekannt gegeben wurde, war sie als musikalische Zusammenarbeit zwischen Zimmer und Labrinth angekündigt worden.

Schöpfer und ausführender Produzent Sam Levinson hüllt sich über die Trennung in Schweigen – dabei hatte Labrinth am 12. März öffentlich Stellung bezogen und in den sozialen Medien geschrieben: „Ich bin fertig mit dieser Industrie. Fuck Columbia. Doppelt fuck Euphoria. Ich bin raus. Danke und gute Nacht.“ Auf die Frage, was passiert sei, sagt Levinson gegenüber ROLLING STONE: „Ich weiß es nicht“, und fügt hinzu: „Er ist ein unglaublicher Kollaborateur und jemand, der wirklich das Fundament des Sounds von ‚Euphoria‘ gelegt hat.“ (Ein Sprecher von Labrinth lehnte eine Stellungnahme ab.)

Hans Zimmer springt ein

Unmissverständlich äußert sich Levinson hingegen darüber, warum Zimmer die richtige Wahl war – er nennt die Scores des zweifachen Oscar-Gewinners als prägenden Einfluss auf seine visuelle Vorstellung der Serie. „Bei ‚Euphoria‘ ist die Handlung jeder Figur gewissermaßen ihr eigener Film“, sagt Levinson.

Die Serie macht in ihrer neuesten Iteration einen Zeitsprung von fünf Jahren, und die Figuren sehen sich mit erwachsenen – in jeder Hinsicht des Wortes – Problemen konfrontiert. „Grundsätzlich war ich weniger an Needle Drops interessiert und mehr an etwas, das uns durch diese Welt führt“, sagt Levinson. „Sie sind nicht mehr auf der Highschool, also sind die Pop-Wurzeln verblasst. Gleichzeitig wollte ich, wegen der Art, wie ich es mir visuell vorgestellt habe, einen altmodischen Hollywood-Western-Score einschlagen.“

Zimmer, einer der meistausgezeichneten und bekanntesten Komponisten Hollywoods, hat mehr als 150 Filme vertont, darunter „Interstellar“ und „True Romance“ – beides Werke, die Levinson beim Schreiben der dritten Staffel gehört hat.