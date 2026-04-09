Wie Sam Levinson in „Euphoria“ Staffel 3 „Entscheidungen und Konsequenzen“ abwog

Sam Levinson hat sich von Ehrgeiz noch nie aufhalten lassen. Einen Monat vor der Premiere von „Euphoria“ am 12. April ist der Schöpfer, Autor und ausführende Produzent der Serie auf dem Warner-Bros.-Gelände in Burbank, Kalifornien, und pendelt zwischen mehreren Schneideräumen und Vorführsälen hin und her – er gibt Feedback zu allem, von der Farbkorrektur bis zum Sound Design. Er schwärmt vom breiten Bildformat der Serie, das ausladendere, detailreichere Szenen ermöglicht, und vom Score der Staffel, den der Oscar-prämierte Komponist Hans Zimmer mit seinen kinematografischen Schwellenklängen verantwortet.

„Viele fangen mit großen Ambitionen an, aber der Prozess kann einen schnell zermürben“, sagt Levinson nach einer kurzen Fahrt im Golfcart, um einen Schnitt von Episode vier mit eingelegter Musik zu sehen. „Als Team – ob im Schnitt oder in der Kameraarbeit – hören wir nicht auf, bis wir die beste Version von etwas haben. Das Publikum spürt das. Es merkt, ob man sich wirklich Mühe gibt.“

Dabei war der Weg zu Staffel drei lang und beschwerlich. Abgesehen von den Kontroversen rund um sein jüngstes Projekt, HBOs einmalige Serie „The Idol“ – die mitten in den Dreharbeiten ihren Regisseur verlor, was ein Umdenken, Umschreiben und kostspielige Nachdrehs nach sich zog –, brachte die vierjährige Pause seit der letzten „Euphoria“-Staffel sowohl persönliche als auch berufliche Herausforderungen mit sich. Für Levinson, den Sohn des renommierten Regisseurs Barry Levinson („Diner“, „Rain Man“), war das Rampenlicht grell und gnadenlos. Und während einige Ensemble-Mitglieder – Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney – ihre Schauspielkarrieren in neue Höhen katapultierten, schafften es andere schlicht nicht. Im Juli 2023 starb Angus Cloud, der den sanftmütigen Drogendealer Fezco spielte, an einer versehentlichen Überdosis (toxikologische Berichte wiesen Methamphetamin, Kokain, Fentanyl und Benzodiazepine in seinem Blut nach). Nach den Dreharbeiten erlag Eric Dane, der den gequälten Vater Cal Jacobs brillant verkörperte, im Februar dieses Jahres den Folgen von ALS.

Trauer als kreativer Antrieb

Aus der Trauer schöpfte Levinson kreative Kraft – gemeinsam mit seiner Frau Ashley teilt er sich die Aufgaben als ausführender Produzent. Das Paar war Cloud nahestehend und sah ihn zuletzt, als er ihren damals neugeborenen Sohn kennenlernte. „Der Schmerz um Angus hat diese Staffel tief geprägt“, sagt Levinson und kämpft dabei mit den Tränen. „Er war jemand, den ich sehr geliebt habe. Jemand, für den ich hart gekämpft habe. Ich kenne Sucht aus eigener Erfahrung, ich bin damit vertraut. Man ist also immer irgendwie vorbereitet – aber Angus zu verlieren hat mich wirklich erschüttert und aus vielen Gründen wütend gemacht.“

Diese Emotionen finden ihren Weg auf den Bildschirm: In Staffel drei spielt Fentanyl eine Hauptrolle. „Es ist die führende Todesursache bei Menschen unter 45“, sagt Levinson, der mit 19 Jahren nach dem Kampf gegen Drogen- und Alkoholmissbrauch nüchtern wurde. „Dort habe ich diese Staffel begonnen – damit, Fentanyl zu erforschen, wie es ins Land kommt, warum wir hier ein Problem damit haben.“

Die Staffel beginnt an der mexikanischen Grenze. Fünf Jahre sind seit der Highschool vergangen, und Rue (Zendaya) begleicht ihre Schulden bei Laurie (Martha Kelly) noch immer als Drogenkurierin. Während Christopher Cross‘ „Ride Like the Wind“ aus den Lautsprechern ihres Jeeps dröhnt, rast sie durch die Wüste und singt mit, als ob sie es wirklich so meint.

Yacht Rock in der Wüste

„Es ist einer der besten Songs aller Zeiten“, sagt Levinson über den Hit von 1980. „Ich habe ihn auf Repeat gehört. Ich liebte den Text und dachte: So soll sich diese Staffel anfühlen. Es ist eine gute Art zu verkünden, dass wir zurück sind.“

Ein Großteil der Handlung spielt inmitten von Sanddünen und Josua-Bäumen. Die Grenzmauer – für die Show als 4,50-Meter-Segment nachgebaut – ist sowohl metaphorisch als auch physisch allgegenwärtig, während „Euphoria“s bunt zusammengewürfelte Crew – darunter die freche Faye (Chloe Cherry), die wortkarge Drogenboss Laurie und der bedrohliche Newcomer Alamo (Adewale Akinnuoye-Agbaje) – mit den Problemen des Erwachsenenlebens und Revierkämpfen zurechtkommen muss.

Doch es ist nicht alles Dunkel und Verbrechen. Jules (Hunter Schafer), inzwischen eine arbeitende Künstlerin mit einem Sugar Daddy, bleibt ein absoluter Szenendiebstahl. In den ersten drei Episoden wirkt ihre Geschichte zunächst nebensächlich, aber ihre strahlende Ausstrahlung übernimmt jeden Frame, in dem sie auftaucht. Und anders als in früheren Staffeln, die Los Angeles nur andeuteten, setzt die Serie jetzt voll auf den Hollywood-Glamour: Eine Szene wurde im Branchen-Stammlokal Peninsula Beverly Hills gedreht, wo Maddy (Alexa Demie) und Cassie (Sydney Sweeney) sehen und gesehen werden wollen.

Eric Danes letzter Auftritt

Dane ist in mehreren Episoden zu sehen – als gebrochener Vater von Nate, der nun als registrierter Sexualstraftäter lebt – leise, witzig und nachdenklich. Seine Szenen drehte er im Sitzen. „Eric rief mich an, bevor wir mit den Dreharbeiten begannen, und erzählte mir von seiner ALS-Diagnose, und wir hatten ein langes Gespräch“, erinnert sich Levinson. „Ich sagte ihm: ‚Wie auch immer du auftauchst, ich mache es möglich.‘ Er hatte eine große Würde. Er war ein wunderschöner Mensch – klug und beseelt … und in der Lage, die Momente von Humor und Tragödie in Cal zu finden. Ich habe ihn sehr geliebt. Ich konnte mich verabschieden.“

Und Fezco bleibt eine Figur – im Gefängnis, weil er die Schuld auf sich genommen hat für das „Pulp Fiction“-artige Schusswechsel-Finale von Staffel zwei –, auch wenn wir ihn nur erahnen, auf der anderen Seite eines Telefongesprächs mit Rue. „Angus in der Geschichte am Leben zu erhalten“, sagt Levinson vorsichtig, „war wie: Wenn ich es im echten Leben nicht kontrollieren konnte, kann ich es zumindest in der Arbeit.“

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VIEL WURDE GESCHRIEBEN über die Produktion von Staffel zwei von „Euphoria“ – Berichte über lange Drehtage, kurzfristige Skriptänderungen und mindestens eine Verletzung am Set trugen zu einer Flut von Presse- und Social-Media-Kritik bei. (HBO betonte, dass „das Wohlbefinden von Cast und Crew bei unseren Produktionen immer höchste Priorität hat“ und dass die Show „in vollem Einklang mit allen Sicherheitsrichtlinien und Gildenprotokollen“ gewesen sei.) Erschwerend kam ein Wechsel der Unternehmensführung hinzu: Der Sender wurde zunächst von AT&T, dann von Discovery, kurzzeitig von Netflix und nun von Paramount übernommen (vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung). Bei jedem dieser Mega-Merges galt „Euphoria“ als wertvolles IP für HBO, das nicht angetastet werden sollte.

Chaos hinter den Kulissen

Levinson misst den Schlagzeilen wenig Bedeutung bei. Er erkennt zwar den Einfluss von Covid auf die Produktion von Staffel zwei und die Verschiebung des Sendetermins von Anfang 2020 auf Januar 2022 an, betont aber, dass sein „Produktionsprozess immer ziemlich eingespielt geblieben“ sei. Die zehnjährige Zusammenarbeit mit denselben Regieassistenten habe dabei geholfen, fügt er hinzu.

Doch man kann erahnen, dass hinter den Kulissen einiges los war, als Levinson und der Cast mit Clouds Suchtproblemen konfrontiert wurden. Vor Beginn der Dreharbeiten, so Levinson, bat er den jungen Schauspieler zu einem Gespräch ins Produktionsbüro. Levinson beschreibt, wie er einen „sehr dünnen“ Cloud antraf. „Seine Pupillen waren gesteckt, und ich sagte: ‚Angus, ich habe das Gefühl, du nimmst sehr viele Opiate.‘ Es dauerte ein paar Minuten, bis er es zugab, und ich sagte: ‚Hör mal, ich möchte diese Staffel mit dir drehen. Ich liebe dich als Mensch. Ich kann HBO dazu bringen, einen Aufenthalt zu bezahlen, der dir hilft, clean zu werden, weil du ein großartiges Leben verdienst.’“

Tatsächlich, so Levinson, hätten er und der Sender einen Reha-Aufenthalt ermöglicht, der Cloud für „ein paar Monate“ aus den Dreharbeiten herausgenommen habe. Das war einer der Gründe für die Produktionsverzögerungen. „Wir mussten den Drehplan daran anpassen“, sagt Levinson. „Angus verließ die Klinik und war eine Zeit lang auf einem guten Weg. Dann, während der Dreharbeiten, hatte er einen Rückfall.“

Eine zweite Intervention und ein weiterer Reha-Aufenthalt folgten. „Ich erinnere mich, wie ich meine Frau anrief und sagte: ‚Lass das Auto vorfahren, denn ich glaube, ich habe eine Chance, ihn wieder in eine Einrichtung zu bringen’“, berichtet Levinson. „Und wir mussten den Drehplan erneut umwerfen. Aber HBO zeigte viel Verständnis, und wir konnten die Dinge umorganisieren. Ich wollte wirklich schützen, was er durchmachte. Trotzdem konnte ich der Crew oder dem Cast nicht erklären, warum Stage 11 einen Monat lang einfach leer stand, obwohl wir eigentlich hätten abdrehen sollen.“

Angus Clouds Kampf

Cloud litt aufgrund einer früheren Verletzung unter Migräne, was laut Levinson zum Teil die Abhängigkeit von Schmerzmitteln begünstigt habe – und möglicherweise eine bequeme Ausrede gewesen sei. „Er hatte Schmerzen, also war es immer ein heikles Gleichgewicht: Wie geht er mit der Migräne um, ohne auf Opiate zurückzugreifen? Und dann fiel er wieder in den Kreislauf zurück.“

Nach Ende der Staffel, so Levinson, „hatte ich das Gefühl, dass es Angus nicht gut ging“ – eine Ahnung, die sich leider bestätigte. „Ich habe alles versucht, um ihn zu überzeugen, erneut clean zu werden. Ich sagte ihm: ‚Also, Fez sitzt im Knast, also muss er einen Knastkörper haben. Er muss trainieren, also musst du jeden Tag ins Gym!‘ Er war eine wunderschöne Seele, und ich liebte die Arbeit mit ihm.“

JE REIFER „EUPHORIA“ GEWORDEN IST, desto linearer ist die Serie auch geworden – gewagt gesagt. Das gilt besonders für Staffel drei, die Handlungsstränge ehemaliger Nebenfiguren zu eigenständigen Bögen innerhalb einer größeren Geschichte verwebt – wie etwa Lexi, gespielt von Maude Apatow, deren von Diane Keaton inspirierter Hipster-Look perfekt zur „Melrose Place“-artigen Wohnanlage passt, „die quintessenzielles West Hollywood ist“, sagt Levinson und nennt die Serie eine seiner „Lieblingsshows aller Zeiten“.

Die Serie ist auch komischer geworden – Cassie glänzt besonders als Bridezilla, deren Hochzeitsträume in einem Schwall aus Blut und Tränen zerplatzen. „Es ist zum Brüllen“, sagt Levinson. „Sie ist eine sehr schlaue, interessante, ehrgeizige Figur. Sie ist nie zufrieden und immer auf der Suche nach mehr.“ Sweeney, fügt er hinzu, „macht unglaublich viel Spaß in der Zusammenarbeit. Sie kann buchstäblich alles. … Manchmal gebe ich ihr einen Take, bei dem sie einfach loslegen soll: ‚Was auch immer du willst, Hauptsache es ist durchgeknallt.‘ Dann kommt da eine ganz andere Performance heraus.“

Als er diese Staffel zu entwickeln begann, wollte Levinson nach eigener Aussage „bewusst etwas anderes machen“, was die Struktur betrifft. In den ersten beiden Staffeln strebte er etwas „Musikalischeres und Treibenderes“ an. Diese Staffel dachte er: „Warum versuche ich es nicht als Fernsehserie, mit mehr Dialogen, wo man etwas länger mit den Figuren leben kann, und es nicht so gehetzt und rasant ist?“ Mit diesem Ansatz, sagt er, „begann der Humor sich seinen Weg zu bahnen.“

Hans Zimmer übernimmt den Score

Levinsons kreativer Prozess wird auch davon beeinflusst, was er gerade hört. In den ersten beiden Staffeln umfasste „Euphoria“ mehr als 300 Needle Drops und machte Musik genauso essenziell für das Erzählen der Geschichte wie die glitzernden, psychedelischen Bilder. Das war von Anfang an so geplant: Levinson und sein Music-Supervision-Team webten eine Vielzahl von Genres ein – Hip-Hop, Gospel, Achtziger-Pop, Oper – sowie kostspielige Platzierungen von Künstlern wie Beyoncé, Drake und Judy Garland. Auch der entspannte Yacht-Rock-Vibe war ein fester Griff, trotz des Chaos auf dem Bildschirm: Gerry Raffertys „Right Down the Line“, Steely Dans „Dirty Work“ und die Doobie Brothers‘ „What a Fool Believes“ hatten prägende Auftritte, und Levinson entschuldigt sich nicht für diesen Widerspruch. „Wenn ich einen Song wirklich liebe, möchte ich ihn spielen lassen und die Szene darauf zuschneiden“, sagt er.

Labrinth, der britische Sänger und Songwriter, half ebenfalls dabei, „Euphoria“s musikalische Identität als Hauptkomponist der ersten und zweiten Staffel zu prägen. Doch in dieser Staffel taucht sein Name nicht mehr im Abspann auf. Levinson hält sich bedeckt, was die Trennung betrifft – Labrinth hatte sich am 12. März öffentlich dazu geäußert und in den sozialen Medien geschrieben: „Ich bin fertig mit dieser Branche. Fuck Columbia. Doppelt fuck Euphoria. Ich bin raus. Danke und gute Nacht.“ Auf die Frage, was passiert sei, sagt Levinson gegenüber ROLLING STONE: „Ich weiß es nicht“, und fügt hinzu: „Er ist ein unglaublicher Kollaborateur und jemand, der das Fundament des Klangs von ‚Euphoria‘ wirklich aufgebaut hat.“ (Ein Sprecher von Labrinth, der weiterhin beim Label Columbia Records unter Vertrag steht, lehnte eine Stellungnahme ab.)

Unmissverständlich ist Levinson hingegen, warum Zimmer der richtige Mann war, um einzuspringen – er nennt dessen Scores als prägenden Einfluss auf seine visuelle Vorstellungswelt. „Bei ‚Euphoria‘ ist der Handlungsstrang jeder Figur gewissermaßen wie ein eigener Film“, sagt Levinson. „Grundsätzlich war ich weniger an Needle Drops interessiert und mehr an etwas, das uns durch diese Welt führt. … Sie sind nicht mehr in der Highschool, also sind die Pop-Wurzeln verblasst. Ich sehe sie in diesen Landschaften, wie sie mit Gut und Böse ringen, mit den Entscheidungen, die man trifft, den Konsequenzen und der Freiheit, älter zu sein. So wie ich es mir visuell vorgestellt habe, wollte ich mich an einen altmodischen Hollywood-Western-Score anlehnen.“

Beim Schreiben von Staffel drei ließ Levinson zwei Zimmer-Scores laufen: „Interstellar“ und „True Romance“. „Da war etwas an der Americana von ‚True Romance‘ … Es fühlte sich an wie eine Fahrt quer durchs Land und das Durchqueren von Zeit. Es hatte eine Romantik und einen Optimismus, den ich wirklich liebte“, sagt er. „Und ‚Interstellar‘ hatte dieses Staunen und eine unterschwellig religiöse Qualität, von der ich das Gefühl hatte, dass sie gut zu dieser Staffel passt.“ Er schickte Zimmer die Skripte, und sie setzten sich zu einem langen Gespräch zusammen. Da bemerkte Levinson ein riesiges Poster an Zimmers Wand für „Once Upon a Time in the West“, den Italowestern von 1968 von Sergio Leone mit Claudia Cardinale und Henry Fonda. Der Film hat zufälligerweise auch Levinsons Lieblingsmusik. „Ich sagte: ‚Wäre es nicht aufregend herauszufinden, wie deine Version von ‚Once Upon a Time in the West‘ klingen würde? … Weil ich es ernst meine. Ich will einen Western-Score’“, sagt Levinson. „Und er war Feuer und Flamme.“

Was Zimmer zum sinnlichen Erlebnis der Serie beiträgt, ist grandios. Wo viele moderne Scores minimalistisch sind, wollte Levinson „den gegenteiligen Weg gehen. Ich wollte die Emotionen steigern und es die Träume, Hoffnungen, Ängste und Wünsche der Figuren widerspiegeln lassen. … Die Tiefe von Hans‘ Arbeit ist ziemlich verblüffend. Wenn wir die Stems zugeschickt bekamen, gab es Instrumente, die ich noch nie gehört hatte … Es war eine der aufregendsten Kollaborationen meiner Karriere.“

Rosalía im Strip Club

Das veränderte Verhältnis zwischen Score und Needle Drops ist in Staffel drei deutlich spürbar, doch es gibt weiterhin einige ungewöhnliche Songplatzierungen: Der Novelty-Hit „(How Much Is) That Doggie in the Window?“ von Patti Page aus dem Jahr 1953 wird mit Cassies verführerischen Versuchen kombiniert, viral zu gehen. Sie setzt ihre Reize für Anerkennung in den sozialen Medien und zusätzliches Einkommen ein (sie und Nate, gespielt von Jacob Elordi, sind noch immer ein Paar), und der Song „öffnete die Tür für ein Gespräch darüber auf der Textebene“, sagt Levinson. „Ich fand es eine reiche und spaßige Art, die Dynamik zwischen Nate und Cassie zu erkunden. Aber wer ist das Hündchen?“

Später in der Serie verrenkt sich Neuzugang Rosalía im Strip Club Silver Slipper – mit Halskrause, wohlgemerkt – zu „Cold as Ice“ von M.O.P., dem harten Rap-Banger aus der Y2K-Ära, der den Bruch mit Hip-Hops Glitzer-und-Bling-Phase hin zu etwas deutlich Rauherem markierte.

Ein Needle Drop bleibt jedoch weiterhin unerreichbar. „Ich habe versucht, ihn in allem einzusetzen, was ich gemacht habe, und habe noch nicht den richtigen Platz gefunden“, sagt Levinson über Danzigs „Mother“. Verständlicherweise ist es ein schwieriger Fit – doch könnte er in einer vierten Staffel eine weitere Chance bekommen? Levinson bestätigt weder noch verneint. „Nach jeder Staffel schaue ich mir das noch einmal an und denke darüber nach, wenn ich damit fertig bin“, sagt er. „Aber ja, Staffel drei ist ein verbindendes Werk, und ich bin stolz darauf.“