„Euphoria“-Star Angus Cloud ist tot: Fragen zur Todesursache

Angehörige, Schauspielkollegen und Fans trauern um Angus Cloud. Der Schauspieler, der durch die Serie „Euphoria“ weltweit berühmt wurde, ist im Alter von 25 Jahren verstorben. Während die Polizei bisher keine offizielle Todesursache genannt hat, gibt es Hinweise darauf, was passiert sein könnte.

Angus Cloud: Der Tod seines Vaters belastete ihn schwer

Wie „TMZ“ berichtet, sei am Montag gegen 11.30 Uhr ein Notruf eingegangen. Am Telefon sei Clouds Mutter gewesen, die von einer „möglichen Überdosis“ berichtet habe. Ihr Sohn habe keinen Puls gehabt – als Hilfe eintraf, konnte nur noch sein Tod festgestellt werden. Das Nachrichtenportal behauptet auch, mit Nahestehenden der Familie gesprochen zu haben. Diese hätten berichtet, dass Angus Cloud seit der Beerdigung seines Vaters in Irland Suizidgedanken gehabt habe. Um seinen Schmerz verarbeiten zu können, habe er Zeit bei seiner Familie verbracht. Im Zuhause der Familie in Oakland sei er nun verstorben.

Bewegendes Statement der Familie

Die Familie teilte in einem Statement mit: „Schweren Herzens mussten wir heute Abschied von einem großartigen Menschen nehmen. Als Künstler, Freund, Bruder und Sohn war Angus auf vielfältige Weise besonders für uns. Vergangene Woche mussten wir seinen Vater beerdigen und der Verlust hat ihn sehr mitgenommen. Der einzige Trost für uns ist, dass Angus nun wieder bei seinem Dad ist, er war sein bester Freund. Angus hat immer offen über seine Probleme in Bezug auf seine mentale Gesundheit gesprochen und wir hoffen, dass sein Tod andere daran erinnert, dass sie nicht allein sind und nicht still für sich kämpfen müssen.“

Die Familie wünscht sich, dass Angus Cloud für seinen Humor, sein Lachen und seine Liebe für jeden Menschen in Erinnerung bleiben wird. Viele Kollegen und Wegbegleiter haben sich bereits zu Wort gemeldet, darunter auch Sam Levinson, der Serienschöpfer von „Euphoria“: „Es gab niemanden, der so war wie Angus. Er war zu besonders, zu talentiert und viel zu jung, um uns so früh zu verlassen. Wie viele von uns kämpfte auch er mit Sucht und Depression. Ich hoffe, er wusste, wie viele Herzen er berührt hat. Ich habe ihn geliebt. Das werde ich immer tun. Ruhe in Frieden und Gott segne seine Familie.“

Krisen-Intervention bei der Telefonseelsorge:

Telefonseelsorge

Die Telefonseelsorge ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Die Telefonnummern sind 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222.