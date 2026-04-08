Klartext zu „Euphoria“, Staffel 4

Nachdem Zendaya kürzlich spekuliert hatte, dass „Euphoria“ nach der kommenden dritten Staffel enden wird, hat Serienschöpfer Sam Levinson bestätigt, dass es derzeit „keine Pläne“ für eine Fortsetzung gibt.

Im Gespräch mit „Variety“ auf dem roten Teppich der Staffel-3-Premiere erklärte Levinson, er schreibe „jede Staffel so, als wäre sie die letzte“, und fügte hinzu, er habe „keine Pläne“ für eine vierte Staffel. Der Creator sagte, er konzentriere sich darauf, eine starke dritte Staffel abzuliefern.

„Ich will das so stark abschließen, wie ich kann“, sagte Levinson. „Ich schneide noch an Folge sieben und acht. Ich lege letzte Hand an. Ich will einfach eine verdammt nochmal überragende Staffel abliefern.“

Zendaya glaubt ans Ende

Letzte Woche hatte Zendaya in einem Interview in „The Drew Barrymore Show“ geäußert, sie glaube, die dritte Staffel von „Euphoria“ werde die letzte sein. Barrymore fragte direkt, ob dies die finale Staffel der erfolgreichen HBO-Serie sei, worauf Zendaya antwortete: „Ich denke schon, ja.“ Zendaya ließ es dabei weitgehend bewenden, doch als Barrymore sagte, sie finde es gut, die „innere Haltung“ zu kennen, mit der man in eine mögliche letzte Staffel geht, fiel Zendaya ihr ins Wort: „Dieser Abschluss kommt.“

„Euphoria“ Staffel 3 feiert am 12. April Premiere auf HBO. Seit der gefeierten zweiten Staffel sind vier Jahre vergangen, und neben Zendaya kehrt ein Großteil des Stamm-Casts zurück, darunter Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Hunter Schafer, Alexa Demie, Maude Apatow, Colman Domingo und Eric Dane – in einem seiner letzten gedrehten Auftritte nach seinem Tod Anfang dieses Jahres. Es ist zugleich die erste „Euphoria“-Staffel ohne Angus Cloud, der Fez spielte und im Juli 2023 starb.

Levinson sagte gegenüber „Variety“, die neuen Folgen würden Cloud ehren und ihn durch die Geschichte „am Leben erhalten“. „Angus zu verlieren war für uns als Produktion wirklich schwer. Ich habe ihn sehr geliebt“, so Levinson. „Ich habe hart dafür gekämpft, ihn clean zu halten.“

Tribut an Angus Cloud

Er fügte hinzu: „Ich wollte das verarbeiten. Ich wollte mich mit Fragen des Glaubens auseinandersetzen, mit einer Macht, die größer ist als wir selbst. Was es bedeutet, sein Leben und seinen Willen Gott zu überlassen, so wie man ihn versteht.“

Levinson sprach auch über den Verlust von Dane, der an der Produktion von Staffel 3 mitgewirkt hatte. Levinson habe Dane gesagt, es gebe „keinen Druck“, zurückzukehren, doch der Schauspieler habe es gewollt.

„Als er auftauchte, bemerkte ich, dass seine Aussprache etwas undeutlich war“, sagte Levinson. „Er war ein bisschen befangen, und ich sagte: ‚Das passt perfekt. Wir stellen dir fünf Bierflaschen hin, und du sagst gleich all den Scheiß, den du nüchtern nie sagen würdest.‘ Und wir hatten einfach einen Riesenspaß beim Drehen. Wir hatten 28 Castmitglieder am Samstag für die Hochzeit. Überall waren Leute, und er tauchte einfach mit so viel Würde und Haltung auf. Er ist durch und durch ein echter Profi, und ich vermisse ihn.“