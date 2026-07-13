Wir sind Fans der „Evil Dead“-Filme. Wir haben immer geliebt, wie Regisseur Sam Raimi alles auf eine Karte setzt, wie er bewiesen hat, dass Slapstick im Stooges-Stil wunderbar mit Grand-Guignol-Blutorgien harmoniert, und wie die Filme mit bescheidenen Budgets und einfachsten Zutaten – ein paar Jugendliche, Dämonen, eine Hütte im Wald – irgendwie gonzo-hafte Horrorsoufflés zauberten. Auch als die hauseigene Mythologie mit dem Wechsel auf den Bildschirm komplizierter wurde, blieben die schieren Freuden der Reihe erhalten. Es war das seltene moderne Horrorfranchise, das um einen Helden kreiste – Respekt an Ash Williams –, statt um einen ikonischen Killer. Der Erzschurke war ein Buch. Ein in Menschenhaut gebundener, mit Blut beschriebener Wälzer, aber immerhin. Selbst als die Filme 2013 ein „sanftes“ Reboot durch den uruguayischen Autor und Regisseur Fede Álvarez erhielten, gelang es dem Wechsel von ha-ha zu heilige-Scheiße-Intensität noch, den verdrehten, vergifteten Geist der Originaltrilogie einzufangen.

Also sagen wir das Folgende nicht leichtfertig. Bitte, bitte, bitte hört auf, „Evil Dead“-Filme zu machen. Bitte schön. Mit einer von einem Deadite besessenen Kirsche obendrauf. Jetzt reicht’s.

Schon wenige Minuten „Evil Dead Burn“ durchzustehen – der zweite Film in dem Versuch, das Franchise als eine Art Anthologie weiterzuführen, nach „Evil Dead Rise“ von 2023, mit einem Titel, der klingt, als hätte man das Buch der Toten ohne ausreichend Sonnenschutz vorgelesen – reicht aus, um sich davon zu überzeugen, dass dies der einzig vernünftige Weg nach vorn ist. Wir wissen, dass Raimi, der weiterhin als Produzent fungiert, und die Leute bei New Line/Warners gerade ein Prequel planen. Wir wissen, dass dieser Appell auf taube Ohren stoßen wird, und es steht uns nicht zu, irgendjemanden daran zu hindern, sein Konto aufzufüllen. Aber es ist noch nicht zu spät, den Stecker zu ziehen und still in die Nacht zu verschwinden. Denn Filme wie „Rise“ und dieser neue hier machen anspruchsvolle Horrorfans zynisch und ruinieren den guten Ruf eines Franchises. Wenn das die Richtung sein soll, ist es Zeit, der „Evil Dead“-Marke die Schrotflinte zu geben.

Falsche Töne von Anfang an

Von dem Moment an, in dem „Burn“ seinen ersten großen Schockmoment abfeuert, spürt man, dass der französische Regisseur Sébastien Vaniček zumindest optisch und atmosphärisch etwas anders machen will. Setup und Schauplatz sind grob dieselben wie am Anfang von „Rise“: Ein paar Leute hängen an einem Steg an einem See neben einer verfluchten Hütte ab. Eine weibliche Deadite aus dem Vorgängerfilm taucht aus dem Wasser auf, und nach einigen unangenehmen Angelegenheiten mit Fischhaken kocht sie jemanden lebendig, indem sie die Temperatur des Sees in die Höhe treibt. (Feuer wird ein wiederkehrendes Motiv sein, doch diese Idee wirkt wie eine seltsam konstruierte Rechtfertigung für den Filmtitel.)

Vaniček zeichnete für den Arachnophobie-Albtraum „Infested“ von 2023 verantwortlich, und der Gedanke, etwas von der späten Nouvelle Vague de la Violence française in den „Evil Dead“-Blutkreislauf zu injizieren, ist verlockend. Franchises leben von Vertrautheit, egal ob Horrorfilmreihe oder McDonald’s. Langjährige Zuschauer können bezeugen, dass frische Transfusionen – ideologisch wie ästhetisch – das sind, was die Dinge kreativ lebendig hält, während man die Kernelemente beibehält, in diesem Fall auch die frei schwebenden Kamerabewegungen. Doch sofort beschleicht einen das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Die Schmerzdarstellungen werden verdoppelt, was edgy wirken soll, sich aber übermäßig selbstbewusst anfühlt – wie ein Kind, das kichert, weil es gerade einen Witz mit Schimpfwörtern erzählt hat. Ein frühes Warnsignal, was Ton und Qualität angeht. Und es wird noch schlimmer auf beiden Ebenen.

Denn „Evil Dead Burn“ will nicht einfach ein „Evil Dead“-Film sein – er will so etwas wie ein Eugene-O’Neill-Stück mit Genrevorteilen sein, ein von „Fangoria“ abgesegnetes Familienmelo. Klingt auf dem Papier verlockend, oder? Zunächst lernt man das Final Girl des Tages kennen, Alice (Souheila Yacoub, bekannt aus „Climax“). Sie ist eine Französin, die in eine sehr schlechte Familie eingeheiratet hat, durch einen sehr übergriffigen Ehemann (George Pullar). Dieser Vollidiot von einem Gatten hat eine Begegnung mit der weiblichen Deadite von vorhin, die ihn a) tot und b) besessen zurücklässt.

Familientrauma als Kulisse

Sein Bruder (Hunter Doohan) und dessen Freundin (Lucianne Buchanan) sind enge Freunde von Alice und stehen ihr in ihrer Trauer bei. Alices Schwiegermutter (Tandi Wright), Schwiegervater (Erroll Land) und die an Demenz leidende Großmutter ihres Mannes (Maude Davey) können sie nicht ausstehen. Nach der peinlichsten Beerdigung der Welt versammeln sich alle im nahegelegenen Ferienhaus der Familie. Kurzfassung: Das Buch der Toten wird vorgelesen, die Suche nach einem mystischen Dolch bekommt enormes Gewicht, mehrere Personen werden zu Deadites, Familienmitglieder verwandeln sich in knurrende Untote, die die Lebenden bestrafen wollen, und die Dinge werden ungemütlich.

Sobald die Geschichte alle im Haus versammelt und das Chaos richtig losgeht, macht sich ein allgemeines Gefühl gotischer Düsternis und verrottender Schmutzigkeit breit. Der Film lehnt sich dann so schwer in die verwesungsgesättigten Bilder hinein, dass man erkennt, dass das die einzige Karte in seinem Deck ist; man stelle sich vor, jemand hat alte Marilyn-Manson-Musikvideos und den Vorspann von „Sieben“ geschaut und dann gedacht: „Wozu sich mit narrativer Dynamik abmühen, wenn ich den ganzen Film fast zwei Stunden lang so aussehen lassen kann?“ Eine lange Einstellung, in der Alice durch nonstop Gemetzel kriecht, das sich über, hinter und vor ihr abspielt, lässt einen glauben, dass Vaniček Chaos choreografieren kann, wenn nötig. Aber so vieles hier ist einfach generisch extremes Splatter-Kino, auf 11 aufgedreht. Der Begriff „Torture Porn“ wurde früher viel herumgeworfen, doch die diversen Schockmomente und Splatterszenen hier fühlen sich schlicht nach handfester Folter an, immer wieder gespült und wiederholt.

Für manche reichen ein paar „Igitt, widerlich“-Momente. Sie wollen etwas, das dem kinematografischen Äquivalent eines Achterbahnabfalls entspricht, ein Gruselabend am Freitagabend. Doch „Evil Dead Burn“ liefert kaum diesen Adrenalinstoß. Er will einen nur anekeln, ohne sich dabei besonders anzustrengen, und wirft dann noch ein paar Fanservice-Häppchen ins Wasser. Dass das alles auf eine Geschichte über Familientrauma und Dysfunktion aufgetragen wird, macht es nicht tiefgründig. Es macht es schlicht zu einem genuinen Prätentions-Slog statt zu einem gewöhnlichen Schlechter-Horrorfilm-Slog. Man kann sich vorstellen, wie Ash Williams die Augen verdreht angesichts des aufgesetzten Ernstes von alldem. Spart euch diesen Kram für die „Saw“-Filme.

Ein Franchise am Ende

Für sich genommen könnte „Evil Dead Burn“ wie ein Ausrutscher wirken. Nach dem gleichermaßen fragwürdigen Vorgänger fühlt es sich jedoch wie ein letztes Aufbäumen an. Es ist von Anfang bis Ende tot. An alle, die diese Marke verantworten: Hört jetzt auf, und vielleicht lässt sich noch etwas vom guten Namen der Reihe retten. Macht so weiter, und ihr riskiert, euer Publikum zu verlieren. Man kann nur so oft verbrannt werden, bevor man einfach aufgibt.