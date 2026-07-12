Ariana Grande steigt wegen Tourkonflikt bei „American Horror Story“ aus

„Dangerous Woman“: Wie Ariana Grande die Zukunft des Pop in die Hand nahm

Ariana Grande hat keine Zeit zu verlieren beim Auftakt der „Eternal Sunshine“-Tour

Ariana Grandes Wiedersehen mit Ryan Murphy muss warten: Die Sängerin musste ihre Rolle in der kommenden Staffel von „American Horror Story“ wegen Terminkonflikten mit ihrer Tournee aufgeben.

An Halloween 2025 hatte Grande enthüllt, dass sie zur Besetzung der 13. Staffel von „AHS“ gehört – ihr erstes Mal in der Serie. Zuvor hatte sie bereits mit Murphy zusammengearbeitet, und zwar für „Scream Queens“ aus dem Jahr 2015.

Nun wurde jedoch ein neuer Teaser zu Season 13 veröffentlicht, in dem ein Großteil des Casts zu sehen war – Grande jedoch auffällig fehlte. Wie „The Hollywood Reporter“ und „Variety“ berichteten, musste sie die Show verlassen, weil ihre laufende „Eternal Sunshine“-Tour keine andere Wahl ließ. Eine Sprecherin Grandes reagierte auf eine Anfrage von ROLLING STONE zunächst nicht.

„American Horror Story“: Starbesetzung bleibt erhalten

Die kommende Staffel wird dennoch mit den Murphy-Stammkräften Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd und Jessica Lange aufwarten – sowie mit Regisseur John Waters.

Im November hatte Grande gegenüber „Variety“ kurz über ihre Rolle gesprochen und angedeutet, es werde wohl „eine winzig kleine Sache“ sein.

„Ich weiß ein kleines bisschen. Was ich weiß, darf ich nicht sagen. Ich tauche in dieser Welt auf eine Art auf, über die ich selbst noch nicht viel weiß“, sagte Grande. „Eine Textnachricht habe ich bekommen, eine sehr aufregende Textnachricht [von Murphy]. Ich werde wahrscheinlich nur eine ganz kleine Aufgabe darin haben, aber ich bin dankbar, ein Teil davon zu sein, weil ich alle darin liebe.“

Nächster Kinoauftritt für Ariana Grande steht bevor

Als Schauspielerin ist Ariana Grande demnächst dafür aber auf der großen Leinwand zu sehen: In der Komödie „Focker-In-Law“, der Fortsetzung von „Meine Braut, ihr Vater und ich“, übernimmt sie die Rolle der Olivia Jones, einer ehemaligen FBI-Geiselverhandlerin, die mit dem Sohn von Greg Focker (gespielt von Ben Stiller) verlobt ist. Der Film soll noch diesen Herbst in die Kinos kommen.