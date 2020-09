Ex-„Bay City Rollers“-Gitarrist Ian Mitchell ist mit 62 Jahren gestorben

Ian Mitchell ist tot. Der Musiker ist am 2. September 2020 verstorben, wie seine Ex-Bandkollegen der Bay City Rollers nun via Facebook mit ihren Fans teilten. Der ehemalige Gitarrist der schottischen Pop-Rock-Band wurde 62 Jahre alt. Die Todesursache wurde bisher noch nicht bekanntgegeben.

Mitchells Zeit bei den Bay City Rollers begann 1976, kurz nachdem die Band mit „Saturday Night“ ihren ersten US-amerikanischen Nummer-1-Hit landen konnte. Weil Gründungsmitglied und Bassist Alan Longmuir sich von dem plötzlichen Ruhm überfordert fühlte, verließ er kurzerhand die Band und wurde von dem damals nur 17-jährigen Mitchell ersetzt.

Damit stieß der junge Ire pünktlich zu den Aufnahmen ihres sechsten Studioalbums zu den Bay City Rollers. So ist Mitchell auf „Dedication“ nicht nur an der Rhythmusgitarre, sondern auch als Sänger auf dem Titeltrack der Platte zu hören. Mit ihrem Cover des Dusty-Springfield-Songs „I Only Want to Be with You“ landeten die Bay City Rollers kurz darauf auf Platz 12 der US-Charts und auch die Singles „Yesterday’s Heroes“ und „Dedication“ konnten kleine Charterfolge feiern.

Trotz des gemeinsamen Erfolgs trennte sich Mitchell bereits sieben Monate nach seinem Einstieg schon wieder von der Band. Als Grund nannte der Musiker damals Spannungen innerhalb der Gruppe. Besagte Konflikte scheinen inzwischen jedoch längst vergessen zu sein. In einem Facebook-Statement erklärten Stuart „Woody“ Wood und Co.: