Ex-Kinderstar Rory Callum Sykes stirbt bei Waldbränden in Kalifornien

Der ehemalige britisch-australische Kinderstar Rory Callum Sykes ist tot. Der 32-Jährige wurde Opfer der verheerenden Waldbrände in Kalifornien.

Wie mehrere US-Medien berichten, kam Sykes auf dem Anwesen seiner Familie in Malibu in den Flammen ums Leben. Seine Mutter, die Autorin und ehemalige TV-Persönlichkeit Shelley Sykes, teilte die tragische Nachricht auf X/Twitter: „Es ist mit großer Trauer, dass ich den Tod meines wundervollen Sohnes Rory bei den Bränden in Malibu bekannt geben muss.“

Vergebliche Rettungsversuche seiner Mutter

Wie seine Mutter schreibt, habe ihr Sohn versucht, die Flammen auf dem Dach seines Hauses mit einem Wasserschlauch zu bekämpfen – leider vergebens, da die Wasserversorgung abgeschaltet war. Notrufleitungen waren zudem überlastet.

Sykes’ Mutter schilderte die dramatischen letzten Stunden: „Er rief: ‚Lass mich hier, Mum!‘, aber welche Mutter könnte ihr Kind zurücklassen?“ Ihre Versuche, ihren Sohn zu retten, scheiterten. Als sie später mit Rettungskräften zurückkehrte, war das Haus bereits vollständig abgebrannt, und Rory Callum Sykes war tot.

Rory Callum Sykes: Schwierige Kindheit

Rory Callum Sykes wurde blind und mit Zerebralparese geboren. Er musste als Kind zahlreiche Operationen und Therapien über sich ergehen lassen, die ihm das Augenlicht zurückgaben und ihm das Gehen ermöglichten. „Trotz der Schmerzen war er voller Enthusiasmus, mit mir die Welt zu bereisen – von Afrika bis in die Antarktis“, schreibt seine Mutter.Bekannt wurde Sykes durch die australische Fernsehserie „Kiddy Kapers“. In den letzten Jahren war er ein erfolgreicher Videospiel-Streamer. Vor seinem Umzug in die USA lebte er in Sydney, Australien.

Das ganze Statement seiner Mutter:

Es ist mit großer Traurigkeit, dass ich den Tod meines geliebten Sohnes @Rorysykes bei den Bränden in Malibu gestern bekannt geben muss. Mein Herz ist gebrochen. Der in Großbritannien geborene Australier, der in den USA lebte, war ein wunderbarer Sohn und ein Geschenk, geboren an meinem und dem Geburtstag seiner Großmutter, dem 29. Juli 1992: Rory Callum Sykes.

@rorysykes war Mitbegründer von @happycharity, einer wahren humanitären Organisation, und sah sich selbst als den größten Fan von @Apple und @tim_cook. Vor allem aber war er ein begeisterter @RuneScape-Spieler!

@rorysykes wurde blind mit Zerebralparese geboren und hatte Schwierigkeiten beim Gehen. Er überwand so vieles durch Operationen und Therapien, um sein Augenlicht wiederzuerlangen und das Gehen zu lernen. Trotz der Schmerzen war er voller Enthusiasmus, mit mir die Welt zu bereisen – von Afrika bis in die Antarktis.

@rorysykes war ein gefragter Motivationsredner für @TonyRobbins, und das bereits im Alter von nur 8 Jahren. Das Buch Callum’s Cure, zuerst veröffentlicht von @simonschuster in Australien, erzählt von seinem Mut.

@rorysykes hatte ein eigenes Cottage auf unserem 17 Hektar großen Mount Malibu TV Studio-Anwesen, ausgestattet mit den neuesten Apple-Geräten, das gestern, am 8. Januar 2024, bei den Malibu-Bränden niedergebrannt ist. Ich konnte die Glut auf seinem Dach nicht mit einem Schlauch löschen, da das Wasser von @LVMWD Las Virgenes Municipal Water abgestellt war. Selbst die 50 tapferen Feuerwehrleute hatten den ganzen Tag über kein Wasser!

Er wird unglaublich vermisst werden – von mir, @shelleysykes, Mama, seinen Haustier-Pfauen Edgee und Mickie sowie all seinen Online-Fans auf der ganzen Welt.

Heftige Waldbrände in den USA

Derzeit wüten heftige Waldbrände in Kalifornien. Insgesamt sollen bislang 16 Personen gestorben sein, tausende Häuser wurden bereits zerstört – darunter auch die Anwesen zahlreicher Prominenter.