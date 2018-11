Haus von Neil Young von Waldbränden zerstört – Attacke auf Trump

Offenbar fand der Musiker für die bizarre Veranstaltung im Weißen Haus die richtigen Worte – im Netz wurden seine Aussagen als „Stimme der Vernunft“ gefeiert

Das Treffen zwischen Donald Trump und Kanye West war bereits konfus genug, doch die meisten Twitter-User zögerten nicht, bissige Bemerkungen über das dekadente Duo zu machen. https://twitter.com/ikebarinholtz/status/1050412471503093760 https://twitter.com/frankieboyle/status/1050654807453650945 https://twitter.com/PalmerReport/status/1050443858557976576 So auch Axl Rose, der immer wieder die Gelegenheit nutzt, die Politik des US-Präsidenten polemisch zu kommentieren. Auch der Guns-N'-Roses-Frontmann schaute offenbar die Live-Übertragung des Treffens und schrieb dazu: „Was für ein Witz. Dieser aufmerksamkeitssuchende Nonsens wird nichts in Chicago oder sonst wo verändern“. Die Chicago-Referenz weist auf Wests ursprüngliches Anliegen hin, mit dem Staatsoberhaupt Möglichkeiten zu besprechen, wie man Kriminalität in seiner Heimatstadt bekämpfen könnte. Kurze Zeit später forderte Rose…