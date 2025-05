Sean Combs engagierte Ex-FBI-Agenten für Lügendetektor-Test an seinen Leuten

Sean Combs hat einen ehemaligen FBI-Agenten engagiert, um seine Mitarbeiter einem Lügendetektortest zu unterziehen. Das alles, nachdem ein Teil seines Geldes und seiner Besitztümer verschwunden war. Das sagte sein ehemaliger Assistent am Dienstag im Prozess gegen den Mogul wegen Sexhandels aus.

FBI-Agent für Lügendetektortest beauftragt

An seinem zweiten Verhandlungstag behauptete David James, dass er laut Medienberichten mehrfach einem Lügendetektortest unterzogen wurde. Der von einem Mann durchgeführt wurde, der angab, für das FBI gearbeitet zu haben. „Es war sehr einschüchternd“, sagte er. Er sagte, die Ergebnisse hätten gezeigt, dass er nicht gelogen habe. Er sagte aus, dass ein Mitglied von Combs‘ Sicherheitspersonal ihm auch erzählt habe, dass Combs‘ ehemaliger Mitarbeiter Capricorn Clark ebenfalls einem Lügendetektortest unterzogen worden sei.

Einschüchterung durch Ex-FBI-Agenten

James arbeitete von 2007 bis 2009 für Combs. Am Montag wurde er emotional, als er sich daran erinnerte, wie er während des Vorstellungsgesprächs in das von Combs geprägte Arbeitsumfeld eingeführt wurde. Ein leitender Personalverantwortlicher zeigte auf ein Foto von Combs an der Wand. James sagte aus: „Das ist Mr. Combs‘ Königreich. Wir sind alle hier, um ihm zu dienen.“

David James’ Aussagen vor Gericht

James sagte außerdem aus, dass Combs‘ Sicherheitsleute seine Kleidung und Schubladen durchsucht hätten, nachdem ein Cartier-Armband verschwunden war. Er habe sich entschlossen, Combs endgültig zu verlassen, nachdem dieser mit drei Handfeuerwaffen seinen Rivalen Suge Knight konfrontiert habe. Das schilderte Casandra „ Cassie “ Ventura in ihrer Aussage ausführlich. „Das hat mich wirklich erschüttert“, sagte James. „Das war das erste Mal als sein Assistent, dass mir klar wurde, dass mein Leben in Gefahr war.“

Kontrolle im persönlichen Bereich

James sagte, Combs habe von ihm verlangt, zu einem Restaurant zu fahren, in dem sich Knight angeblich aufhielt. Und dann um den Block zu fahren, nachdem sie Knights Auto auf dem Parkplatz nicht gefunden hatten. James sagte, während der Fahrt habe „eine seltsame Ruhe“ geherrscht. Obwohl er auch unverblümt erklärte: „Ich erinnere mich, dass ich dachte, dass drei Waffen und drei Personen in diesem Auto sind.“

Im Kreuzverhör stellte Combs‘ Verteidiger Marc Agnifilo James‘ Erinnerung an den Vorfall in Frage. Er fragte James, ob er Einwände gehabt habe, Combs zu fahren, während dieser drei Waffen bei sich hatte. Worauf James laut Berichten antwortete: „Bei allem Respekt, Sir. Wenn jemand mit drei Waffen in Ihrer Nähe ist, hatte ich nicht das Gefühl, dass ich etwas sagen konnte.“ James stimmte Agnifillo jedoch zu, dass dieses Verhalten „eine radikale Abweichung“ von dem war, was er aus seiner Arbeit mit Combs gewohnt war.

Angst um das eigene Leben

Agnifillo war Berichten zufolge in seinem Kreuzverhör von James besonders hartnäckig. Insbesondere nachdem die Verteidigung zuvor versucht hatte, seine Aussage mit der Begründung zu verhindern, dass sie nicht relevant sei. Der Richter gab schließlich der Staatsanwaltschaft Recht, die behauptete, dass dies ihre Anklage wegen organisierter Kriminalität stütze. Zu diesem Zweck befragte Agnifillo James zu einem Treffen mit der Regierung, bei dem ihm untersagt worden war, weitere Details zum Vorfall mit Knight preiszugeben. James sagte, er habe sich daran gehalten, weil ihm gesagt worden sei, „nichts zu sagen, was ihn belasten könnte“.

Agnifillo fragte James später, ob ihm für seine Aussage Immunität gewährt worden sei. James sagte, er sei sich über die Einzelheiten nicht sicher. Glaube aber, dass seine Anwälte eine Proffer-Vereinbarung getroffen hätten, die ihm einen gewissen Schutz vor Strafverfolgung gewähren würde. Bislang gibt es jedoch keine Beweise dafür, dass während des Restaurantbesuchs eine Straftat begangen wurde.

Verhältnis zwischen Combs und Cassie Ventura

Einige Monate nach James‘ Einstellung begann Combs eine Beziehung mit der 21-jährigen Ventura, die Combs angeblich als „jung“ und „formbar“ bezeichnete. James sagte, er habe nur wenige direkte Gespräche mit Ventura geführt. Aber die wenigen, die er hatte, seien ihm auch mehr als 15 Jahre später noch in Erinnerung geblieben.

James sagte, Ventura habe einmal bemerkt, dass Combs‘ Lebensstil „verrückt“ sei. Woraufhin er sie fragte, warum sie ihn nicht verlasse. „Sie sagte so etwas wie: ‚Ich kann nicht weg‘“, berichtete James. „Mr. Combs kontrolliert so viel in meinem Leben. Er kontrolliert meine Musikkarriere. Bezahlt meine Wohnung. Er gibt mir Taschengeld‘, im Grunde genommen ein Gehalt. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass sie ihn so einfach verlassen könnte.“

Weitere Aussagen und Zeugen im Verfahren

Weitere Zeugen der Staatsanwaltschaft, die für diese Woche vorgesehen sind, sind Venturas Mutter Regina, Sharay Hayes, ein männlicher Escort, der für Freak-Offs unter dem Namen „The Punisher“ engagiert wurde. Und ein Strafverfolgungsbeamter.