Prozess gegen Sean Combs: Kid Cudi lässt Bombe platzen

Kid Cudi hat heute in dem Prozess gegen Sean Combs wegen Sexhandels und Erpressung seine lang erwartete Aussage gemacht. Und den Geschworenen die bedrohlichen Schikanen geschildert, denen Combs ihn angeblich ausgesetzt habe, als er erfahren habe, dass der Rapper mit Casandra „ Cassie “ Ventura zusammen sei.

Der angebliche Einbruch in Kid Cudis Haus durch Sean Combs

Cudi behauptete, Combs sei im Dezember 2011 persönlich in sein Haus eingebrochen. Und die Eifersucht des Musikmoguls habe schließlich dazu geführt, dass im Januar 2012 ein Brandanschlag auf Cudis Porsche vor seinem Haus in Hollywood Hills verübt wurde.

Die Konfrontation zwischen Combs und Mescudi

Der Rapper, Schauspieler und Produzent, dessen richtiger Name Scott Mescudi ist, trat kurz vor 11 Uhr in den Zeugenstand, während Combs beim Betreten des Saals geradeaus schaute und jeden Blickkontakt vermied. Vor den Geschworenen sagte Mescudi, er habe begonnen, sich mit Ventura zu treffen, als sie sich aufgrund von „Problemen“, darunter angebliche häusliche Gewalt, von Combs getrennt hatte. Er sagte, Ventura habe ihn eines Morgens im Dezember 2011 in Panik angerufen. Und ihm erzählt, Combs habe von ihrer Beziehung erfahren. Er sagte, Ventura habe ihn gebeten, sie abzuholen. Er habe sie zum Sunset Marquis Hotel gebracht, weil er „dachte, dort sei sie sicher. Sicher vor ihm“.

„Sie klang gestresst, nervös, verängstigt“, sagte er über Venturas Verhalten.

Capricorn Clark meldet sich telefonisch aus Cudis Haus

Der Musiker sagte, er habe später mit Combs‘ damaliger Assistentin Capricorn Clark telefoniert. Sie sagte ihm, sie sei mit Combs in Mescudis Haus. Mescudi sagte, er sei zu der Adresse gefahren. Und habe Combs persönlich angerufen. „Motherfucker, bist du in meinem Haus?“, habe er gefragt.

„Ja, ich bin hier“, habe Combs angeblich geantwortet.

Spuren des Einbruchs: Zerstörte Geschenke und traumatisierter Hund

Laut Mescudi war Combs bei seiner Ankunft bereits geflohen. Er hatte aber deutliche Spuren hinterlassen, die auf einen Einbruch hindeuteten. Weihnachtsgeschenke von Chanel waren geöffnet und lagen verstreut in der Küche. Mescudis Hund wurde in einem Badezimmer eingesperrt gefunden. Und war sichtlich traumatisiert, sagte er. Mescudi sagte, dass der Hund nach dem Vorfall „sehr nervös und ständig angespannt“ gewesen sei.

Nachdem er seinen Hund gesehen hatte, rief Mescudi Combs erneut an, wie er aussagte. „Ich habe ihn gesucht. Ich wollte ihn zur Rede stellen. Ich wollte mit ihm kämpfen“, sagte Mescudi den Geschworenen. Später erstattete er Anzeige bei der Polizei. Und reiste mit Ventura über die Feiertage nach Connecticut. Combs habe ihm SMS geschickt, sagte er. Aber er habe beschlossen, nicht darauf einzugehen. „Du hast meinen Hund angefasst“, habe er ihm geschrieben.

Der Brandanschlag auf Kid Cudis Porsche

Ein paar Wochen später rief Mescudis Hundesitter ihn an und sagte ihm, sein Porsche stünde in Flammen, sagte er aus. Jemand habe das Verdeck des Cabriolets aufgeschlitzt. Und einen Molotowcocktail auf die Fahrerseite geworfen, sagte er.

„Was zum Teufel?“, sagte er über den Autobombenanschlag in seiner Einfahrt. Die Geschworenen sahen Fotos des beschädigten Sportwagens, dessen rote Lederausstattung durch die Flammen geschwärzt war.

Der Marvel-Schurke-Moment: Combs‘ Auftreten

Mescudi sagte, er habe sich danach an Comb gewandt, weil die Situation „außer Kontrolle geriet“. Er sagte, das Trio habe sich am nächsten Tag im Soho House in Los Angeles getroffen. „Combs stand da, starrte mit hinter dem Rücken verschränkten Händen aus dem Fenster. Wie ein Marvel-Superschurke“, erinnerte sich Mescudi und sorgte damit für Gelächter im Gerichtssaal.

Bei dem Treffen habe Combs jede Verbindung zu dem Auto geleugnet, sagte Mescudi vor der Jury. „Er hat gelogen“, sagte Mescudi aus. Der Musiker sagte, er und Ventura hätten ihre Beziehung beendet. Es sei „zu meiner Sicherheit und zu ihrer Sicherheit“ gewesen, sagte er aus. „Weil ich wusste, dass Sean Combs gewalttätig ist“. Im Kreuzverhör gab Mescudi zu, dass niemand gesehen habe, wer das Auto in Brand gesetzt habe. Und dass er keine direkten Beweise für eine Beteiligung von Combs habe. (Combs hat sich in allen fünf Anklagepunkten für nicht schuldig erklärt. Und bestreitet jegliche Verbindung zu der Brandstiftung.)

Trennung zum Schutz vor Gewalt

Nachdem die Geschworenen den Saal verlassen hatten, tadelte der US-Bezirksrichter Arun Subramanian den Verteidiger Brian Steel dafür, dass er Mescudi zu seinem Sexualleben mit Ventura befragt hatte. Ein Staatsanwalt bezeichnete die versuchte Befragung als „empörend“.

„Die Grenze war klar und wurde überschritten“, sagte der Richter. „Wird das wieder vorkommen?“, hakte der Richter nach. Steel verneinte dies.

Mylah Morales: Zeugenaussage zu einem früheren Angriff auf Ventura

Nach der Mittagspause riefen die Staatsanwälte die prominente Maskenbildnerin Mylah Morales in den Zeugenstand. Sie erzählte den Geschworenen, dass zu ihren Kunden Superstars wie Rihanna und Jennifer Lopez gehörten. Und dass sie jahrelang für Combs gearbeitet habe. Morales, die sich zuvor in „The Fall of Diddy“, der Doku-Serie von Maxine Productions und Rolling Stone Films, zu Wort gemeldet hatte, erinnerte sich dann an einen angeblichen Angriff auf Ventura am Wochenende der Grammy Awards 2010 in Los Angeles. Morales sagte, sie habe in einem Zimmer in einem Hotel in Beverly Hills geschlafen, als Combs hereinstürmte. Und wissen wollte: „Wo zum Teufel ist sie?“

Verletzungen und private medizinische Behandlung

Morales erinnerte sich, wie Combs Ventura in einem Nebenraum anschrie. Als Ventura schließlich herauskam, hatte sie „Beulen am Kopf“, ein geschwollenes Auge und eine dicke Lippe. Morales sagte aus, dass sie Venturas Sachen gepackt und einen Arzt bestellt habe, der Ventura privat in Morales‘ Wohnung untersuchte. Um festzustellen, ob sie eine Gehirnerschütterung hatte.

In „The Fall of Diddy“ sagte Morales, dass die Frauen den Vorfall aus Angst nicht den Behörden gemeldet hätten. „Wir hatten Angst vor Puff. Wir hatten immer Angst vor ihm“, sagte Morales. „Was wäre passiert, wenn wir die Polizei gerufen hätten? Er ist eine sehr mächtige Person in der Branche. Und kann Dinge tun, die dich verschwinden lassen. Und viele Menschen haben bis heute Angst vor ihm.“

Körperliche Misshandlung wegen Party bei Prince

Laut der Staatsanwaltschaft sind Combs‘ heftige Reaktion auf Venturas kurze Romanze mit Mescudi sowie seine mutmaßliche Körperverletzung an Ventura im Hotel in Beverly Hills Beispiele für die Methoden, mit denen er Ventura kontrollierte. In ihrer früheren Aussage erzählte Ventura den Geschworenen, dass Combs sie im Hotelzimmer geschlagen habe, weil er wütend war, dass sie eine Party in Prince‘ Haus in Los Angeles besucht hatte.

„Freak-offs“: Erzwungene sexuelle Begegnungen unter Druck

Die Staatsanwaltschaft des Southern District of New York behauptet, dass Combs Ventura während ihrer zehnjährigen Beziehung dazu gezwungen habe, an tagelangen, genau choreografierten sexuellen Begegnungen mit männlichen Exotiktänzern und Escorts teilzunehmen, die Combs als „Freak-offs“ bezeichnete. Die Staatsanwaltschaft behauptet, Combs habe Ventura durch häufige körperliche Schläge, Drohungen, explizite Videos von ihr zu veröffentlichen, und die Kontrolle über ihre Karriere in dieser missbräuchlichen Dynamik gefangen gehalten.

George Kaplan, ein ehemaliger Assistent von Combs, sagte am Donnerstag ebenfalls aus und berichtete den Geschworenen, er habe miterlebt, wie Combs gegenüber zwei Frauen gewalttätig wurde. Er sagte, der erste Vorfall habe sich 2015 in einem Privatjet ereignet, als Combs Ventura angegriffen habe. Er habe „enorme Unruhe“ und zerbrechendes Glas gehört. Aber weggeguckt, und niemand sei aufgestanden, um einzugreifen, sagte er aus.

Weitere Zeugenaussagen: Ex-Assistent George Kaplan spricht aus

„Sieht das denn niemand?“, habe Ventura laut Kaplan geschrien. Er sagte, er habe schließlich zurückgeschaut und Ventura auf dem Rücken liegend gesehen, die mit ihren Beinen „Platz“ zwischen sich und Combs geschaffen habe. Kaplan sagte, dass er ein anderes Mal gesehen habe, wie ein wütender Combs etwas, das wie grüne Äpfel aussah, auf eine unbekannte Freundin geworfen habe. Er sagte, Combs habe die Äpfel „hart“ geworfen. Und die Frau habe „versucht, sich mit den Armen zu schützen“. Kaplan, der unter Immunität aussagte, sagte, er habe seinen Job gekündigt, weil er sich schlecht gefühlt habe, bei der Vertuschung der mutmaßlichen Übergriffe geholfen zu haben.

Letztes Jahr erhielt Rolling Stone einen Bericht der Feuerwehr von Los Angeles , der bestätigte, dass Mescudi der Besitzer eines Porsche war, der am Morgen des 9. Januar 2012 durch einen „Brandbeschleuniger“ in Brand gesetzt wurde. Als Ursache für die Entzündung wurde „vorsätzlich“ angegeben. Der Bericht nannte keine Verdächtigen. Ein Feuerwehrmann sagte gegenüber Rolling Stone, dass das Fahrzeug bei Eintreffen der Feuerwehr nicht vollständig in Flammen stand.

Cassie Venturas Bestätigung der Beziehung zu Kid Cudi

In ihrer eigenen Aussage sagte Ventura, dass sie und Mescudi Ende 2011 während einer schwierigen Phase ihrer On-Off-Beziehung mit Combs eine kurze Romanze begonnen hätten. Sie erzählte den Geschworenen, dass Combs die Affäre entdeckt habe, als er während eines Streits ihr Handy durchsuchte und E-Mails fand, in denen Ventura Capricorn Clark von der Beziehung erzählte.

Combs sei in Rage geraten, sagte Ventura aus. „Ich erinnere mich nur noch, wie er einen Weinöffner zwischen seine Finger nahm und sich auf mich stürzte“, sagte sie. „Seine Augen waren schwarz. Er war total wütend. Ich musste einfach weg von dort.“ Ventura floh aus der Wohnung. Und kehrte in ihr Hotel zurück, wo sie mit einem Wegwerfhandy Mescudi anrief, der sie abholte, sagte sie.