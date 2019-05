Exklusive Dreifach-Videopremiere: „Gloria“, „Donna“ und Life In The City“ von The Lumineers

Das brillante Video zu Finn Andrews neuem Song „One By The Venom“ aus dem Album „One Piece At Time“ zeigt die unendlichen Möglichkeiten, zu Tode zu kommen.

„One By The Venom“ gehört zu einem Songwriting-Subgenre, das Finn Andrews, der Sänger der Veils, liebt: der Listensong. Und seine Aneinanderreihung von Untergangsszenarien in dem reichlich sarkastischen und doch auch traurigen Song (mit stoischen Lyrics wie: One in the lion's den/One by a Pope/One by the guillotine/One by the rope/One by the mob/And nineteen in that barn) hat Regisseur Alexander Gandar zu einem morbid rauschenden Video verarbeitet. Mit einem Hauch von „Six Feet Under“. Finn Andrews: „Wir hatten nicht viel Geld, aber wir hatten Zeit. Jeder Tod ist nur etwa 1,5 Sekunden lang, also haben Alex Gandar und ich versucht,…