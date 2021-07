Exklusive Video-Premiere: Low Island mit „If You Could Have It All Again (Short Film)“

Mit der im April 2021 erschienenen Platte „If You Could Have It All Again“ legten Low Island ein beeindruckendes Debüt hin. Stilistisch tänzelt die vierköpfige Band aus Oxford zwischen der experimentellen Welt des Art-Rock und eingängigen Electro-Pop-Tracks. Vier Songs von ihrem Debütalbum verarbeitete die Band jetzt in einem gleichnamigen Kurzfilm. Hier gibt es die exklusive Video-Premiere.

Empfehlung der Redaktion Martin Gore über seine Soundwave-Musik und den Fluch des modernen Electronic