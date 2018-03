Exklusives Pre-Listening: IAMJJ – „Bloody Future“

„Ich will entschiedene Musik machen“, sagt Musiker IAMJJ. „Die Leute sollen sie entweder haben wollen oder sie verbrennen wollen.“ So direkt und fundamental wie seine Meinung ist auch die Musik des 23-Jährigen. Sie handelt von düsteren und zuweilen auch drastischen Momenten des Lebens - wie zum Beispiel das apokalyptische Stück „Bloody Future“ beweist. Deutsche Fans könnten die Live-Qualitäten des Dänen schonen kennen, trat er doch 2016 auf dem Reeperbahn Festival auf und bewies als Support von Kaleo in Köln und Hamburg im Sommer 2017, dass er ein echtes Talent ist. Bevor am 23. März 2018 sein Debütalbum „Bloody Future“ erscheint,…