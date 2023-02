Foto: Getty Images for InStyle, Matt Winkelmeyer. All rights reserved.

(v.l.n.r) Sylvester Stallone und seine Töchter Scarlet Rose Stallone, Sophia Rose Stallone and Sistine Rose Stallone im Januar 2017

Der Streamingdienst Paramount+ hat die Reality-Show „The Family Stallone“ angekündigt. Die achtteilige Serie begleitet Sylvester Stallone, seine Frau Jennifer und seine drei Töchter Sophia, Sistine und Scarlet Rose in ihrem Alltag. Zuschauende sollen so die Familie besser kennenlernen.

„Nachdem er einige der legendärsten Figuren der Filmgeschichte gespielt hat, ist Sylvester Stallone bereit, den Kameras Zugang zu dem zu gewähren, was er für die größte Rolle seines Lebens hält: Vatersein“, hieß es in der Pressemitteilung. Die Show wird von MTV Entertainment Studios produziert und soll im Frühling starten.

Stallone und seine Frau lernten sich 1988 kennen, neun Jahre später heirateten sie. Im August 2020 reichte sie die Scheidung ein, zog sie jedoch kurz darauf wieder zurück. Ihre Tochter Sistine ist als Schauspielerin, Model und Filmemacherin aktiv, Scarlet Rose ist ebenfalls Schauspielerin. Sie ist aktuell in der Serie „Tulsa King“ an der Seite ihres Vaters zu sehen. Die Älteste der Schwestern, Sophia, ist nicht in der Unterhaltungsbranche tätig, moderiert jedoch den Podcast „Unwaxed“ mit Sistine.