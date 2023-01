Foto: Getty Images, Silver Screen Collection. All rights reserved.

Olivia Hussey und Leonard Whiting, die bereits über 70 Jahre alt sind, reichten zu Jahresbeginn eine Klage beim Santa Monica Superior Court ein. Sie beschuldigen Paramount, sie vor 55 Jahren während der Dreharbeiten sexuell ausgebeutet und Nacktbilder von heranwachsenden Kindern verbreitet zu haben, meldet das US-Magazin „Variety“.

Der geforderte Schadensersatz wird auf über 500 Millionen Dollar geschätzt. Paramount reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Jugendliche Nacktszene wider Willen

Konkret behaupten die beiden Schauspieler, Regisseur Zeffirelli – der 2019 verstarb – habe beiden beim Dreh versichert, dass es im Film keine Nacktheit geben würde. In der Schlafzimmerszene würden sie hautfarbene Unterwäsche tragen. Doch an den letzten Drehtagen soll der Regisseur sie angefleht haben, nackt mit geschminktem Körper aufzutreten. „Sonst würde der Film scheitern“.

Hussey war damals 15 und Whiting 16 Jahre alt. Laut Beschwerde zeigte Zeffirelli ihnen, wo die Kamera positioniert werden würde, und versicherte ihnen, dass keine Nacktheit fotografiert oder im Film veröffentlicht würde. In der Klageschrift heißt es nun jedoch, dass er unehrlich gewesen sei. Whiting und Hussey seien ohne ihr Wissen nackt gefilmt worden.

Die beschriebene Szene:

„Damals gab es noch kein #MeToo“

„Was ihnen gesagt wurde und was passierte, sind zwei verschiedene Dinge“, meint dazu Tony Marinozzi, der Manager beider Schauspieler. „Sie haben Franco vertraut. Mit 16, als Schauspieler, glaubten sie ihm, dass er dieses Vertrauen, das sie hatten, nicht verletzen würde. Franco war ihr Freund, und ehrlich gesagt, was machen sie mit 16? Es gab keine Optionen. Es gab kein #MeToo.“

Laut der Beschwerde haben Hussey und Whiting in den 55 Jahren seit der Veröffentlichung des Films unter seelischen Qualen und emotionalem Stress gelitten und auch Arbeitsmöglichkeiten verloren. Trotz ihrer herausragenden Leistungen hatten Hussey und Whiting nach „Romeo und Julia“ nur sehr begrenzte Schauspielkarrieren.

„Nacktbilder von Minderjährigen sind rechtswidrig und sollten nicht ausgestellt werden“, sagt auch der Anwalt der Schauspieler, Solomon Gresen, in einem Interview. „Das waren sehr junge, naive Kinder in den 60er Jahren, die nicht verstanden, was sie treffen würde. Plötzlich waren sie auf einem Niveau berühmt, das sie nie erwartet hätten, und außerdem wurden sie auf eine Weise missbraucht, mit der sie nicht umzugehen wussten.“

Über den Film und die Rechtslage

Der Film, 1968 erschienen, ist fraglos ein Hit gewesen. Er löste aber damals auch eine heftige Kontroverse über die Schlafzimmerszene aus, die Bilder von Whitings Gesäß und Husseys nackten Brüsten enthält.

Die Klage von Hussey und Whiting von Anfang Januar 2023 stützt sich teilweise auf ein kalifornisches Gesetz, das die Verjährungsfrist für ältere Ansprüche wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern vorübergehend ausgesetzt hat. Die Gerichte erlebten in den Tagen vor Ablauf der Frist am 31. Dezember unter anderem eine Flut von Beschwerden gegen die Boy Scouts of America und die katholische Kirche.