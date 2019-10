Fans veräppeln Jared Letos „Joker“, weil er der schlechteste sei

Das wird Sie auch interessieren





Keine leichte Zeit für Jared Leto: Der „Joker“-Darsteller, angeblich „befremdet“ von Joaquin Phoenix‘ Darstellung des Killer-Clowns, wird derzeit zum Gespött von Fans in den sozialen Netzwerken. Nicht nur, weil viele Kritiker in Phoenix‘ Performance einen neuen Maßstab sehen, sondern auch, weil die Darstellung Letos in der Gesamthistorie der Joker-Darsteller ganz hinten rangiere.

Derzeit kursiert ein Twitter-Bild, das so aussieht, als stamme es von Letos offiziellem Account. „Stop sending me this shit“, ist es betitelt – „hört auf, mir diese Scheiße zu schicken“. Darauf zu sehen ist eine Fotomontage, die den Joker Leto abbildet, gehänselt von den Jokern Nicholson, Ledger und Phoenix, die mit den Fingern auf den Außenseiter zeigen.

Auf Jared Letos Account ist dieses Bild nicht zu sehen – und auch sonst ist nicht davon auszugehen, dass es wirklich von ihm stammt. Warum sollte der Schauspieler sich mokieren über Fans, die ihn veräppeln?

Dennoch kommentieren vielen dieses Fake-Account-Pic mit besorgten Äußerungen. Von „hört auf ihn zu provozieren, bitte“, bis „seine Darstellung war doch super“, reichen die Kommentar der User.

