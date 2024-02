Jay-Z feiert Grammy-Sieg mit großem Cognac-Schluck aus seinem Award

Bei den 66. Grammy-Verleihungen am Sonntagabend (04. Februar) gewann Jay-Z einen Award in der Kategorie „Dr. Dre Global Impact Award“. Um diesen Sieg auf seine ganze eigene Weise zu zelebrieren, wandelte der US-Rapper seine inzwischen 24. Trophäe kurzerhand in ein Trinkgefäß um und goss Cognac hinein. Noch bevor es zum Fotoshooting mit dem Preis ging, genoss der 54-Jährige einen großen Schluck aus seinem Multifunktionsaward und strahlte dann bis über beide Ohren in den mit Promis gefüllten Saal hinein.

Seht hier Jay-Z mit seinem absurden Award-Drink:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mehr zum Preis und Jay-Zs Award-Rede

Mit dem „Dr. Dre Global Impact Award“ werden Schwarze Musikschaffende geehrt, deren Engagement und Kunst einen großen Einfluss auf die Branche hat. Jay-Z nahm den Preis gemeinsam mit seiner Tochter Blue Ivy entgegen. Auf der Bühne bedankte er sich ausgiebig für die Auszeichnung, bevor er dann auch noch die Recording Academy dafür kritisierte, seiner Ehefrau Beyoncé erneut keinen Grammy für das „Album des Jahres“ verliehen zu haben: „Sie hat die meisten Grammys, aber noch nie einen für das Album des Jahres gewonnen. Das funktioniert doch nicht.“