Die erste Sendung des Satirikers im ZDF-Hauptprogramm basiert natürlich auf einer Aktion aus dem „Neo Magazin Royale“.

Jan Böhmermann bekommt seine erste Sendung im Hauptprogramm des ZDF! Am 02. November feiert „Lass dich überwachen“ um 23 Uhr Premiere - und hat theoretisch keine Ende. Das Konzept für die Show basiert auf einer Rubrik aus Böhmermanns Satiresendung „Neo Magazin Royale“: „Prism Is A Dancer“. Der Entertainer hatte in seiner Sendung die Internetprofile ahnungsloser Zuschauer durchleuchtet und war dabei auf allerhand Interessantes gestoßen. Natürlich hat dieses Format auch eine moralische Komponente, sollen doch die User auf dem Tablett serviert bekommen, was sie so alles von sich im Netz preisgeben, ohne es zu wissen. Jan Böhmermann am Ziel seiner Träume?…