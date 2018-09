Ein Gefühl von Miteinander, bei dem Hilflosigkeit und Wut wieder in Hoffnung und Zuversicht umschlugen – das Konzert „Wir sind mehr“ in Chemnitz brachte rund 65.000 Menschen gegen Fremdenfeindlichkeit und Menschenhass auf die Straße.

Kraftklub, Marteria, Casper, Die Toten Hosen, Feine Sahne Fischfilet, K.I.Z., Nura und Trettmann: 65.000 Menschen folgten dem Aufruf dieser Musiker, um ein Zeichen gegen Hass zu setzen. Mit Bussen, Zügen und Autos strömten sie am Montag in die sächsische Stadt und legten damit nicht nur die Innenstadt komplett lahm – einige schafften es gar nicht erst zur Veranstaltung und steckten im Stau oder auf den Bahnhöfen fest. Trotzdem beschwerte sich kaum jemand. Und das Wichtigste: Es blieb friedlich. https://www.instagram.com/p/BnRrnLtl-xj/?tagged=wirsindmehr Kraftklub Als gebürtige Chemnitzer und politisch engagierte Musiker stand für Kraftklub fest, dass es Handlungsbedarf nach den Ausschreitungen der vergangenen Woche…