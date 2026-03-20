Pocher-Shitstorm: Angeblicher Kommentar zu Anioli und Fernandes sorgt für Empörung

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Oliver Pocher sieht sich auf dem Instagram-Profil von Collien Fernandes einem Shitstorm ausgesetzt – weil er mutmaßlich einen Kommentar von Ines Anioli kommentiert hat, mit dem sie ihre Kollegin Fernandes unterstützt. Collien Fernandes hat laut „Spiegel“ Strafanzeige gegen ihren Ex-Partner Christian Ulmen eingereicht. Im Raum stehen Vorwürfe, die weit über private Konflikte hinausgehen und strafrechtliche Dimensionen erreichen könnten. Die Moderatorin beschreibt die Vorgänge als massiven Eingriff in ihre Persönlichkeit und spricht von „virtueller Vergewaltigung“. Laut Bericht untermauert sie ihre Darstellung mit umfangreichen Belegen, darunter eidesstattliche Versicherungen sowie digitale Spuren.

Prominenter Zuspruch für Fernandes

Auf Instagram schildert Fernandes ihre Erlebnisse und erhält dafür viel Zuspruch von ihren Followern, darunter zahlreiche Prominente. Auch Ines Anioli ist darunter. „Das tut mir unendlich leid. Danke, dass du so mutig bist ❤️“, schreibt sie ihr zur Unterstützung.

Shitstorm gegen Pocher

Das konnte Oliver Pocher mutmaßlich nicht stehen lassen. Unter Aniolis Kommentar ist ein Shitstorm entbrannt, in dem zahlreiche Follower den Comedian markieren und heftig kritisieren. Was Pocher geschrieben haben könnte – oder ob er überhaupt etwas gepostet hat – ist nicht mehr nachzuvollziehen. Viele merken an, er habe seinen Kommentar gelöscht, was ein äußerst ungewöhnlicher Schritt für Pocher wäre, denn er nimmt seine Worte in der Regel nie zurück.

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Manche Kommentatoren behaupten, Pocher habe mit seinem – angeblichen – Kommentar auf den gerichtlichen Streit zwischen Anioli und Luke Mockridge angespielt. Auch dabei ging es um Vorwürfe missbräuchlichen Verhaltens.

„Haben wir dich nicht schon gecancelt, du Clown?“, schießt eine Nutzerin gegen Pocher. „Hauptsache große Fresse haben und dann den Kommentar wieder löschen. Ekelhaft, wirklich“, schreibt eine andere.

Pochers Auftritt am Vorabend

Pochers mutmaßlicher Kommentar erstaunt umso mehr, als er am Donnerstagabend auf dem roten Teppich des Horst-Schlämmer-Films noch den sachlichen, aber einfühlsamen Weltlagenerklärer gegeben und das Ende von Christian Ulmens Karriere prognostiziert hatte.

Weder Ines Anioli noch Collien Fernandes haben die gegen Pocher gerichteten Wutbeiträge kommentiert.