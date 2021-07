Festivalsommer: Maifeld Derby 2021 soll im September stattfinden

Foto: Frank Meißner. All rights reserved.

Seit 2011 findet das Maifeld Derby jährlich am Reitstadion des Maimarktgeländes in Mannheim statt. Das soll sich auch im Corona-Jahr 2021 nicht ändern: Die Veranstalter halten an ihrem Plan fest, die zehnte Ausgabe des Festivals vom 3. bis zum 5. September 2021 steigen zu lassen.

Maifeld Derby in der Corona-Edition

Das Veranstaltungsteam um Timo Kumpf wollte die diesjährige Jubiläumsausgabe eigentlich bereits im Juni feiern. Die Pandemie verhinderte das Festival vorerst, ein Hygienekonzept musste her. Maximal 1500 Besucher*innen werden dieses Jahr zugelassen, außerdem wird das Maifeld Derby dieses Jahr aller Voraussicht nach zum Sitzkonzert. Kumpf zeigt sich dennoch zuversichtlich: „Dass dieses Maifeld Derby sehr anders wird, ist uns wohl allen klar. Aber anders muss ja nicht schlechter sein. Es ist kein Zufall, dass viele Gänsehaut-Künstler*innen auf den Bühnen stehen werden.“

Diese Acts sind bereits bestätigt

Obwohl noch nicht alle Bands verkündet sind, lässt sich anhand des bisherigen Line-Ups schon einiges über die diesjährige Festival-Ausgabe sagen. Wie immer setzen die Veranstalter*innen auf Vielfalt – vom virtuosen Jazz-Pop einer Sophie Hunger bis zum brachialem Noise-Rock der Chemnitzer Band Dÿse ist alles dabei. Ein weiteres Highlight wird wohl der Auftritt Drangsals sein, der wenige Tage vor dem Maifeld Derby seine neue Indie-Pop-Platte „Exit Strategy“ veröffentlicht.