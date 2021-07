Zum Jahrtausendwechsel entzündeten vor allem amerikanische Bands ein kurzes, aber intensives musikalisches Strohfeuer. Eine Retrospektive auf Baggy-Pants, Augenbrauen-Piercings und blaue Flammen-Tattoos.

Nu-Metal ist ein musikalisches Phänomen, das gerne für uncool befunden wird. Das protzige Proletentum von Limp Bizkit, die ständige Stilisierung als Outsider von Bands wie Korn oder Slipknot, gebündelt in rohe Riffs aus High-Gain-Gitarrenverstärkern. Einerseits ist das unterhaltsam. All die Songs werden auch heute noch auswendig mitgegrölt, wenn Papa Roach und Konsorten auf den großen Festivals in Deutschland, Österreich und der Schweiz Sommer für Sommer wieder attraktive Slots füllen, um den älteren Teil des Publikums an die eigene Jugend zu erinnern. Das selbe Prinzip wie bei den seit einigen Jahren wuchernden 90er-Jahre-Partys, nur eben live und mit Gitarren. Ein lebendes…