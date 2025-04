Fotos: Kraftwerk auf Tour 2025: Die besten Bilder + Coachella-Setlist Kraftwerk live 2025, hier bei einem Auftritt in Atlanta (Georgia) Copyright: Getty Images/David A. Smith Copyright: Getty Images/David A. Smith Copyright: Getty Images/David A. Smith Copyright: Getty Images/David A. Smith Copyright: Getty Images/David A. Smith Copyright: Getty Images/David A. Smith Copyright: Getty Images/David A. Smith Copyright: Getty Images/David A. Smith

Kraftwerk sind derzeit in Nordamerika unterwegs. Am 13. April traten sie auch mit retrofuturistischer Bühne beim Coachella Festival auf.

Wie bei ihren Gastspielen in Indigo (Kalifornien) in den Jahren 2004 und 2008 standen Ralf Hütter und seine Kollegen auf erhöhten Plattformen. Ihre Ausrüstung leuchtete in Neonfarben, dazu strahlte hinter ihnen der Mega-Screen, der zur Performance von Kraftwerk zwingend dazu gehört und mit seiner Videoinstallation ein Highlight für sich ist.

Die Band spielte Songs aus ihrem umfangreichen Katalog. Beginnend mit Stücken aus „Computerwelt“ (natürlich in den englischen Versionen) ging es über zu allen Alben nach „Autobahn“. Obwohl die Platte in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag feiert, gab es nur den Titeltrack zu hören. Das Coachella-Set endete mit einem Medley aus „Musique Non-Stop“ und „Boing Boom Tschak“.

Kraftwerk beim Coachella Festival: Setlist

Numbers / Computer World / Computer World 2 Spacelab The Man-Machine Autobahn Computer Love The Model Geiger Counter Radioactivity Tour de France / Tour de France Étape 3 / Chrono / Tour de France Étape 2 Trans-Europe Express / Metal on Metal / Abzug The Robots Musique Non Stop / Boing Boom Tschak

Auf ihrer US-Tour spielten Kraftwerk bisher pro Abend 17 bis 19 Songs aus ihrem Gesamtwerk. Die meisten Lieder der Sets stammen aus „Die Mensch-Maschine“.

Kraftwerk live in Deutschland 2025: Termine

Im November treten Elektropioniere auch in Deutschland auf. 13 Auftritte sind angesetzt: