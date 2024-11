Das ist die deutsche Band hinter dem mysteriösesten Song aller Zeiten

Das rätselhafteste Lied im Internet, das seit 2007 von Tausenden von begeisterten Detektiven identifiziert werden sollte, hat endlich einen Namen.

Der New-Wave-Song, der ursprünglich Anfang der 80er Jahre in Deutschland im Radio aufgenommen wurde, heißt vermutlich „Subways Of Your Mind“ und stammt von der Band FEX. Einem Reddit-Nutzer namens Marijn1412 gelang diese Woche der große Durchbruch, während ein Mitglied von FEX der „Tz“ mitteilte, dass die Band zuversichtlich sei, dass der Song von ihnen stamme – und dass sie bereits über eine Wiedervereinigung spreche, um den Song neu aufzunehmen.

Die Ursprünge des Songs mit dem mysteriösen Namen, wie Rolling Stone berichtete, begannen mit einem jungen Musikfan namens Darius S. aus Wilhelmshaven, Deutschland. Wie viele andere zu dieser Zeit nahm Darius Songs, die ihm gefielen, aus dem Radio auf Kassette auf. Auf einer dieser Kassetten – „Kassette 4“ – waren vor allem

damals neue Songs von Bands wie XTC und The Cure aus dem Jahr 1984 zu hören, aber auch ein bestimmter Song, der ihm gefiel, von dem er aber kaum etwas wusste.

„The Most Mysterious Song on the Internet“:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Es war nur einer von vielen Songs, die ich aufgenommen habe, ohne den Künstler zu kennen“, sagte er. „Ich glaube, ich habe keine Ansage gehört. Vielleicht habe ich sie teilweise gehört und den Namen des Künstlers verpasst. Alles ist möglich.“

Darius‘ Schwester Lydia digitalisierte und lud 2007 erstmals einen Ausschnitt des Liedes ins Internet hoch. In den darauffolgenden 12 Jahren kursierte das Lied im Internet, blieb aber unidentifiziert. 2019 stieß ein 16-jähriger Schüler in São Paulo, Brasilien, auf den Ausschnitt und lud ihn auf YouTube und in mehreren Reddit-Communities hoch, was dazu beitrug, dass die Suche viral wurde.

FEX aus Kiel

Marijn1412, der Nutzer, der „Subways of Your Mind“ wahrscheinlich identifiziert hat, erklärte in seinem Beitrag, dass sich das Rätsel zu lösen begann, nachdem er bei der Recherche nach Bands, die bei einer jährlichen Veranstaltung namens Hörfest auftraten, einen alten Artikel über FEX aus Kiel gefunden hatte. Er wandte sich an eines der Mitglieder und fragte, ob er noch alte Aufnahmen habe, „und siehe da, eine davon trug den Titel ‚Subways of Your Mind‘.“ (Wie Marijn1412 anmerkte, ist die Version des Liedes, die er erhalten hat, „etwas anders … als die, die wir kennen“.)

Marijn1412 fuhr fort: „Nachdem ich ihm per E-Mail geantwortet hatte, dass es sich bei dem Song tatsächlich um ein ziemlich berühmtes ‚verlorenes Lied‘ handelt, bat er mich, damit nicht an die Öffentlichkeit zu gehen, bis er mit seinen alten Bandmitgliedern gesprochen habe. In der Zwischenzeit wurde der Song jedoch bei der GEMA registriert und die Leute erfuhren davon. Aber ich freue mich, sagen zu können, dass die Bandmitglieder zugestimmt haben, dass ich damit an die Öffentlichkeit gehen darf.“

Zusammen mit der Enthüllung von Marijn1412 sprach Michael Hädrich von FEX (der Keyboard und Gitarre spielte und im Hintergrund sang) mit der „Tz“ über die Entdeckung und lieferte einige weitere Bestätigungen. Er sagte, dass die Beweise der Band die Aufnahmen von Studio-Sessions und Proben für „Subways of Your Mind“ beinhalteten; eine Live-Aufnahme von mindestens zwei Shows, bei denen der Song gespielt wurde; Aussagen der Band sowie ihres alten Agenten, der im Studio war; und die „unverwechselbare Stimme des Sängers“.

„Wir waren alle völlig überrascht und überwältigt von den wirklich netten Kommentaren und Beiträgen“

Hädrich sagte, dass er, nachdem Marijn1412 ihn kontaktiert hatte, seine alten Bandkollegen, den Bassisten Norbert Ziermann und den Gitarristen/Sänger Ture Rückwart, kontaktierte, die alle noch in der Musikbranche tätig sind. (Hädrich sagte jedoch, dass sie den Kontakt zu FEXs Schlagzeuger Hans Siever verloren haben.) „Wir waren alle völlig überrascht und überwältigt von den wirklich netten Kommentaren und Beiträgen“, sagte Hädrich über die Reaktion auf die Entdeckung.

Hädrich erinnerte sich an die Ursprünge von „Subways of Your Mind“ und schrieb Rückwart die Kernidee zu, bevor die Band sie im Proberaum ausarbeitete. „Der Song war definitiv ein Highlight in unserem Repertoire“, sagte er. „Er hatte von Anfang an eine mystische Klarheit … aber das Signaleinstieg der Gitarre und die dynamischen Höhen und Tiefen im Song haben uns viel Freude beim Spielen bereitet.“

„Lostwave“-Titel namens „Everyone Knows That“

Was die Zukunft angeht, so sagte Hädrich, er sei auf dem Weg von München (wo er jetzt lebt) nach Kiel, um sich mit Ziermann und Rückwart zu treffen und einen Plan auszuarbeiten. Hädrich sagte, sie seien „begeistert von der Idee, das Lied und ein zweites Lied neu aufzunehmen“, und fügte hinzu: „Ich lade die Band in mein Studio in München ein und wir planen auch, ein Video für das Lied zu produzieren.“ (Hädrichs Tochter sagte auch, dass sie vielleicht bald eine Reddit-AMA-Sitzung ansetzen werden.)

Die Enthüllung von „Subways of Your Mind“ macht 2024 zu einem Bannerjahr für die Identifizierung „verlorener“ Lieder. Bereits im April wurde ein viraler „Lostwave“-Titel namens „Everyone Knows That“ identifiziert, der die Hörer seit dem Hochladen eines 17-sekündigen Snippets im Jahr 2021 im Forum WatZatSong vor ein Rätsel stellte – und das alles nur, weil jemand sich einen Achtziger-Jahre-Porno ansah. Der Titel wurde von Christopher Saint Booth und Philip Adrian Booth offiziell als „Ulterior Motives“ identifiziert und erschien 1986 im Erotikfilm „Angels of Passion“.