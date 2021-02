Seit Jahren sucht die Netzgemeinde unter dem Motto „The Most Mysterious Song On The Internet“ verzweifelt nach einem ganz bestimmten Stück. Die Elemente sind bekannt: Eingängige Melodie, sonore Männerstimme und der typische 80er-Jahre-Synthie-Pop-Sound . Doch vom Interpreten fehlt bislang noch immer jede Spur. Wie heißt der Song, wo kommt er her und wem gehört nur diese unverkennbare Stimme?

Interpret Unknown

Der geheimnisumwitterte Track erinnert, nicht zuletzt den tief-grollenden Vocals und Gitarrenriffs geschuldet, an den New-Wave-Sound von Depeche Mode. Von der englischen Band stammt der Song jedoch nicht – so viel ist schonmal bekannt. Erkennen Sie, wer dahinter steckt?

Millionen Internetuser auf der ganzen Welt spekulieren über den Interpreten, die Lyrics und den Namen des Titels. Auf Reddit gibt es sogar einen eigenen Thread, in dem sich über den sogenannten „Most Mysterious Song On The Internet“ ausgetauscht wird.

Ursprünglich habe wohl eine Nutzerin namens Lydia das Lied von ihrem Bruder bekommen, der dieses aus dem Radio auf Kassette aufgenommen haben soll. Vor mehr als zehn Jahren habe Lydia das Lied dann im Internet hochgeladen, um mehr über ihren Lieblingstrack zu erfahren. Bislang konnte ihr jedoch noch niemand weiter helfen.

Das Lied lief zwischen 1982-1984 in der Radio-Sendung „Musik für junge Leute“

Ein Mann aus Brasilien behauptet, das Lied irgendwann zwischen 1982 und 1984 in der damaligen Radio-Sendung „Musik für junge Leute“ gespielt zu haben. Dieser habe daraufhin den NDR-Moderator Paul Baskerville auf Facebook angeschrieben, um weitere Infos zu erhalten. Baskerville hat in seiner Show damals viele Stücke von noch weitgehend unbekannten Newcomern gespielt. Wie er dem „RBB“ in einem Interview sagte, könne er sich nicht mehr erinnern:

„Ich habe noch meine Plattensammlung zu Hause. So ca. 10.000 Platten. Nur ich wüsste auch nicht, wo ich ansetzen soll. Soll ich einfach beim Buchstaben A anfangen und nach einem Plattencover suchen, das ich nicht auf Anhieb erkenne? … So viel Zeit habe ich leider nicht.“

Baskerville wisse nicht einmal, ob er die Platte überhaupt besitzt. Manchmal hätte sich der Moderator Platten auch nur bei einem Laden geliehen und sie nach der Sendung wieder zurückgebracht.

„The Most Mysterious Song On The Internet“ schlummert wohl auf einer verstaubten Vinyl-Platte

Jedoch bestätigte Baskerville, dass er die Tracks fast ausschließlich von Platten abgespielt habe: „Ich habe gelegentlich Kassetten genutzt, nicht direkt, ich habe die Lieder zuerst auf Band übertragen, aber es war sicher weniger als 1 Prozent.“ Dieser Tipp vereinfacht die Suche, da es von einer LP mehr Kopien geben sollte, als es bei einer Kassette von einer Demoaufnahme der Fall ist.

Auch auf der Musikerkennungs-App Shazam wird man nicht fündig. Spielt man den Song ab, so spuckt die App lediglich bereits Bekanntes aus. Sie hat den Song unter „The Most Mysterious Song On The Internet (Remastered)“ verbucht. Interpret: The Very Unknown Band.

Mittlerweile gibt es eine Mail-Adresse, an die man sich mit Tipps und Vorschlägen rund um den geheimnisvollen Song wenden kann: mysterioussong84@gmail.com. Die Suche geht weiter!