„House Of The Dragon“: Finale von Staffel 2 ist geleakt!

Wer derzeit „House Of The Dragon“ mitverfolgt und gespannt auf das Finale der zweiten Staffel wartet, sollte beim Surfen durch das Internet achtsam sein. Beim Durchscrollen der sozialen Medien könnten bereits Szenen des Serienfinale auftauchen. Keine Angst: Wir spoilern nicht.

Material im Internet aufgetaucht

Ursprünglich sollte das Finale der zweiten Staffel der HBO-Serie „House Of The Dragon“ am 4. August ausgestrahlt werden, nun befinden sich gleich mehrere Szenen auf diversen Social-Media-Plattformen. Laut Berichten von „Variety“ sollen insgesamt 30 Minuten Filmmaterial in Form von mehreren Videoclips geteilt worden sein.

Zunächst seien einige Szene auf TikTok erschienen und haben sich später auch auf X und anderen Plattformen verbreitet. Wie es zu dem Leak kam und wer die Quelle sein könnte, ist bislang noch unbekannt. HBO hat sich noch nicht zu dem Vorfall geäußert.

Nicht der erste Leak

HBO ist nicht zum ersten Mal mit dieser Problematik konfrontiert. Bereits im Oktober 2022 erschienen plötzlich Szenen aus dem Finale der ersten Staffel im Internet. Der Pay-TV-Kanal kritisierte damals den Leak und erklärte, dass eine solche Handlung viele Fans um ihren Spaß bringe: „Wir sind enttäuscht, dass diese unrechtmäßige Aktion das Seherlebnis der treuen Fans der Serie gestört hat, die eine unverfälschte Version der Episode sehen werden, wenn sie am Sonntag Premiere hat“.

Staffel drei bestätigt

Noch vor der Premiere der zweiten Season von „House of the Dragon“ bestätigte der US Sender im Juni eine dritte Staffel der Mysteryserie. Außerdem wurde bekannt gegeben, dass das nächste „Game of Thrones“-Spin-off den Titel „A Knight Of The Seven Kingdoms“ (zu Deutsch: Ein Ritter der sieben Königslande) tragen werde. Die Dreharbeiten haben bereits im Juni im nordirischen Belfast begonnen und das fertige Werk soll Ende 2025 in die Kinos kommen.