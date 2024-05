Im September 2021 erschien die südkoreanische Serie „Squid Game“ auf Netflix und wurde mit ca. 252,1 Millionen Views zur erfolgreichsten Show auf der Streamingplattform. Insgesamt 111 Millionen Menschen schauten sich das Formt an und warteten seither auf eine Fortsetzung der Geschichte. Nun erklärte der Hauptdarsteller Lee Jung-jae gegenüber dem US-amerikanischen „Business Insider“, dass die zweite Staffel im Dezember 2024 veröffentlicht werden soll – also über drei Jahre nach dem Erscheinen des ersten Teils.

Ende 2024, for real?!

Ob es letztendlich bei dem Termin bleiben wird, ist bislang unklar. Netflix selbst bestätigte Lee Jung-jaes Aussage noch nicht, allerdings kündigte der Streaming-Gigant bereits Anfang diesen Jahres an, dass die zweite Staffel 2024 folgen werde. Zudem veröffentlichte Netflix bereits einen Clip mit den ausstehenden Formaten für 2024 und ermöglichte so bereits (ab Minute 2:49) einen Einblick in die ersten Serienausschnitte.

Darauf wird der Fokus der zweiten Staffel liegen

Die erste Staffel endete mit Gi-huns (gespielt von Lee Jung-jae) Entschluss, die sadistische Organisation hinter den Spielen zu stürzen. Die neuen Episoden sollen daran anknüpfen. Dies bestätigte der Hauptdarsteller in einem Interview 2023 mit „Ilgan Sports“. In der Pressemitteilung heißt es außerdem, Gi-hun muss eine folgenschwere Entscheidung treffen und sich „sich nach einem mysteriösen Anruf auf eine Verfolgungsjagd“ begeben. Weitere Details stehen aktuell noch aus.