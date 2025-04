Flavor Flavs Alkohol-Rückfall: Auch nur ein Mensch

Flavor Flav steht zu seinen Fehlern – und blickt nach vorne. Am Donnerstag gab der Rapper von Public Enemy bekannt, dass er nach mehr als vier Jahren trockener Phase kürzlich rückfällig geworden sei. er betonte aber, dass er entschlossen sei, wieder auf den richtigen Weg zu kommen.

„Ich bleibe authentisch. Ein großer Teil der letzten 4,5 Jahre war für mich meine Reise in die Abstinenz. Ich glaube, ich war für viele eine Inspiration, dass, wenn ich es schaffe, nüchtern zu werden, es jeder schaffen kann“, schrieb Flavor Flav in seinen Instagram-Storys. „Aber gerade wenn man denkt, dass es einfach ist, ist es das nicht. Ich bin kurz rückfällig geworden. Ich sage das, um meinen Fehler zuzugeben. Und mich öffentlich zur Verantwortung zu ziehen.“

Flavor Flav hat seine Nüchternheitsreise der letzten Jahre offen dargelegt und am Welttag der psychischen Gesundheit sein vierjähriges Jubiläum gefeiert, indem er die Online-Therapie seiner Fans bezahlte. In einem 2023 geführten Interview gab er zu, dass er bis zu 2.600 US-Dollar pro Tag für Drogen ausgab. Dies aber vor der Öffentlichkeit verheimlichte.

„Die Zeit blieb nicht stehen. Meine Reise geht weiter“

„Ich bin ein Mensch, der Fehler macht, und das macht mich nicht zu einem schlechten Menschen. Ich hoffe, dass diejenigen, die um mich herum sind, meine Entscheidung, nüchtern zu sein, unterstützen“, schrieb Flav in seiner Erklärung vom Donnerstag. ‚Ich bin wieder zu Tag 1 zurückgekehrt. Die Zeit blieb nicht stehen. Meine Reise geht weiter.“