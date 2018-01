Fleet Foxes rebellieren gegen Bruno Mars‘ Grammy-Triumph: Der ist wie eine „Toys R Us-Gap-Band“

Robin Pecknold von den Fleet Foxes nutze die Instagram-Story-Funktion, um sich zu den diesjährigen Grammys zu äußern – und wie. „Abgesehen von Kendrick/SZA/Jay Z war meiner Meinung nichts sehr Gutes nominiert, aber es (die Preise) allesamt an eine Toys R Us-Gap-Band zu vergeben, das ist ziemlich absurd.“

Bruno Mars gewann am Sonntagabend alle sechs Grammys, für die er nominiert war. Pecknold scheint darauf anzuspielen, dass Bruno Mars 2015 Lonnie Simmons, Ronnie Wilson, Charles Wilson, Robert Wilson und Rudolph Taylor von der „Gap Band“ als Co-Autoren für seinen und Mark Ronsons Hit „Uptown Funk!“ nachträglich benennen musste, da er sich ähnlich anhörte wie deren „Oops Up Side Your Head“.

“Nothing that was nominated was very good in my opinion but to give it all to Toys R Us Gap Band is pretty ridic”

Justin Vernon von Bon Iver hat Twitter genutzt, um seine Meinung kund zu tun. „Absolut NICHTS gegen Mr. Mars, aber wollt ihr mich komplett verarschen?“ schrieb er auf Twitter.

scanning headlines after playing Mexico City last night (holy shit did we feel at home… Unbeelievable city)

Looks like Grammies are still something serious musicians should not take seriously !

Absolutely NO offense to Mr Mars, but you absolutely have to be shitting me. 1/2

— blobtower (@blobtower) January 29, 2018