Taylor Swift: Neues Album „Evermore“ im Stream hören!

Die Ballade ist der erste Song aus ihrem angekündigten siebten Album „Chemtrails Over The Country Club“. Die Platte erscheint voraussichtlich Ende 2020.

Am Donnerstag (16. Oktober) veröffentlichte Lana Del Rey ihre neue Single „Let Me Love You Like A Woman“ – es ist ein erster kleiner Sneak Peak für das Album „Chemtrails Over The Country Club“, das ursprünglich bereits für den 5. September angekündigt war. Der Song erscheint überraschend; erst am Abend vor der Veröffentlichung postete die Sängerin ein Foto des Cover-Artworks und erklärte, dass die Single am Folgetag erscheinen würde. https://www.instagram.com/p/CGYF791JvsN/?utm_source=ig_embed Der Song selbst kommt ganz im Stil ihres jüngsten Albums „Norman Fucking Rockwell“ daher – eine ruhige und klavierlastige Ballade mit überlagerten Vocals und dem minimalistischen Einsatz von Westerngitarren.…