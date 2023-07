Fleetwood Mac: Konzertmitschnitt „Rumours Live“ von 1977 kommt als Album

Von Fleetwood Mac gibt es bald wieder was zu hören: Die Band hat ein neues Live-Album angekündigt. Es wird den Namen „Rumours Live“ tragen und eine Konzertaufnahme der gleichnamigen Tour von 1977 enthalten. Eine erste Kostprobe gibt die Band um Stevie Nicks und Mick Fleetwood mit einer Version des Hits „Dreams“.

Ohne Zweifel gilt das Album „Rumours“ als DER Klassiker von Fleetwood Mac. Das Werk erklomm gleich nach der Veröffentlichung im Februar 1977 Platz eins in den US-Billboard-Charts, und Songs wie „Go Your Own Way“ oder „The Chain“ wurden fester Bestandteil der Popkultur. Selbst Jahrzehnte später fanden sich diese Lieder auf Soundtracks von Filmen wie „Forrest Gump“ oder auch „Guardians of the Galaxy Vol. 2“ wieder. Wie zeitlos ihre Musik ist, beweist nun bald die Veröffentlichung von Fleetwood Macs Live-Mitschnitt zu der damaligen Tour zum Album.

„Rumours Live“ wurde während eines Auftritts im August 1977 im „The Forum“ in Los Angeles aufgenommen. Fleetwood Macs Toningenieur Ken Caillat beaufsichtigte seinerzeit den Mitschnitt, damit der Sound der Band auch genau so klang wie im Studio. Dafür benutzte er sogar teilweise dasselbe Equipment.

Fans dürfte diese Ankündigung besonders freuen. Nach dem Tod von Co-Sängerin und Songschreiberin Christine McVie gab Mick Fleetwood zu verstehen, dass die Band ohne sie nie wieder zusammenkommen könnte.

Hört hier den Konzertmitschnitt von „Dreams“

Das Album-Cover

Die Song-Liste