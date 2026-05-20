Lindsey Buckinghams mutmaßliche Stalkerin erscheint nach Nicht-schuldig-Plädoyer vor Gericht

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Die Frau, die den Fleetwood-Mac-Gitarristen Lindsey Buckingham im Zuge einer mutmaßlich jahrelangen Stalking-Kampagne mit einer unbekannten Substanz beworfen haben soll, erschien am Dienstag vor einem Richter in der Innenstadt von Los Angeles – nachdem sie in sieben Anklagepunkten auf nicht schuldig plädiert hatte.

Michelle Dick, 55, wurde in einem blau-gelben Gefängnisanzug und mit einem Bauchgurt gefesselt in den Gerichtssaal geführt. Ihr Pflichtverteidiger erklärte, er benötige mehr Zeit zur Sichtung der Beweise, und beantragte eine Vertagung auf den 23. Juni.

Richterin Lucy Armendariz wandte sich daraufhin an Dick und fragte, ob sie verstehe, dass ihr das Recht auf eine zeitnähere Beweisanhörung zustehe. Mit kaum hörbarer Stimme bejahte Dick. Die Richterin fragte anschließend, ob Dick dem Antrag ihres Anwalts auf mehr Zeit zustimme.

Kurzer Auftritt im Gerichtssaal

„Ja, aber ich wollte …“, sagte Dick, brach ab, als ihr Anwalt sich zu ihr beugte und ihr etwas ins Ohr flüsterte. Dick erklärte dann ihr Einverständnis mit der Vertagung und wurde noch immer in Gewahrsam aus dem Gerichtssaal geführt.

Dick war im April in Indiana festgenommen worden, nachdem sie Buckingham am 25. März in Santa Monica, Kalifornien, trotz einer Kontaktsperre angeblich konfrontiert hatte. Ihr war auferlegt worden, einen Abstand von mindestens 100 Yards zum Musiker einzuhalten – wegen des mutmaßlichen Stalking-Musters.

Ihr Nicht-schuldig-Plädoyer zu den sieben Anklagepunkten gab sie laut einer am Dienstag aufgetauchten Verfahrensakte am 6. Mai still und leise ab, nachdem die Behörden sie zurück in den Bezirk überführt hatten.

Die Vorwürfe im Detail

In einer geänderten Anklageschrift vom 7. April werfen die Staatsanwälte Dick vor, Buckingham zwischen dem 9. Oktober 2021 und dem 25. März 2026 wiederholt verfolgt und belästigt zu haben. Laut Anklage soll Dick Buckingham am 25. März körperlich angegriffen und mit Straftaten bedroht haben; bereits am 19. März soll sie ihn mit einem Kraftfahrzeug als Waffe tätlich angegriffen haben. Außerdem soll sie Buckinghams Mercedes-Benz S450 am 19. März beschädigt haben. Die Behörden behaupten, sie habe das Luxusauto „mit Graffiti und anderen eingeritzten Inhalten“ verunstaltet.

Bei dem Vorfall am 25. März soll Dick Buckingham zum Tatort verfolgt und eine Substanz auf den 76-jährigen Musiker geworfen haben, bevor sie flüchtete. Eine mit dem Fall vertraute Person aus Strafverfolgungskreisen sagte ROLLING STONE, es sei zunächst unklar gewesen, ob die Substanz ätzend war. Buckingham blieb unverletzt.

Dick sieht sich zudem einer gesonderten Anklage wegen einer Bedrohung gegen Buckingham am 20. Dezember 2024 gegenüber. Rund einen Monat zuvor hatte Buckingham eine einstweilige Verfügung gegen Dick beantragt, in der er jahrelange Belästigungen schilderte und sie mit einem „Swatting“-Vorfall im November 2024 in Verbindung brachte. Laut Gerichtsunterlagen soll Dick den Notruf 911 angerufen und fälschlicherweise gemeldet haben, Buckinghams Sohn sei suizidgefährdet und auf das Familienanwesen in Brentwood seien Schüsse gefallen – was einen massiven Polizeieinsatz auslöste.

Buckinghams Aussage vor Gericht

„Als ich die Tür öffnete, wurde ich in Handschellen gelegt und gebeten, nach draußen zu treten“, schrieb Buckingham in einer Erklärung an das Gericht, die ROLLING STONE vorliegt. „Nach 20 Minuten, in denen die Polizei mein Haus durchsuchte … durfte ich wieder hinein – erschüttert und verängstigt.“

Ein LAPD-Detective kontaktierte Dick später über dieselbe Nummer und erklärte, sie habe den Anruf eingeräumt, so die Gerichtsunterlagen. Buckingham schilderte, die Belästigungen hätten 2021 mit wiederholten Anrufen, Drohungen und wahnhaften Behauptungen begonnen, er sei Dicks Vater. Er warf Dick außerdem vor, seine Familie ins Visier genommen und vor seinen Wohnhäusern in Los Angeles aufgetaucht zu sein.

Eine Richterin hatte die einstweilige Verfügung im Dezember 2024 erlassen und Dick verpflichtet, für fünf Jahre Abstand von Buckingham, seiner Frau und seinem Sohn zu halten. Auch von deren Wohnhäusern und Fahrzeugen musste sie sich fernhalten.

Drohungen gegen Buckinghams Familie

Buckingham erklärte, Dick habe ihr Auto vor einem seiner gemeinsamen Wohnhäuser mit seiner Frau geparkt. Die Polizei habe Dick von der Adresse aus verfolgt, sie später angehalten und befragt – der Austausch sei von einer Körperkamera aufgezeichnet worden, heißt es in den Unterlagen.

„Sie fing an, wirres Zeug darüber zu reden, dass ich ihr Vater sei und sie als Kind erstickt hätte“, schrieb Buckingham. Weitere Drohungen auf Instagram hätten sich gegen seine Frau gerichtet. „Dieser Vorfall hat meine Frau zutiefst erschreckt, weil sie um ihre Sicherheit fürchtete. Da Ms. Dick auch meine Heimadresse kennt, bin ich ebenfalls in großer Angst“, schrieb er. (Ein Sprecher Buckinghams reagierte nicht auf die Anfrage von ROLLING STONE.)

Buckingham stieß 1974 gemeinsam mit Stevie Nicks, seiner Partnerin im Folk-Rock-Duo Buckingham Nicks, zu Fleetwood Mac. Er schrieb und sang viele der bekanntesten Songs der Band, darunter „Go Your Own Way“. 2018 kam es zum Zerwürfnis mit der Band – angeblich wegen eines Streits über den Zeitplan einer Welttournee.