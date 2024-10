Stevie Nicks über abgebrochene Schwangerschaft: Das „hätte Fleetwood Mac zerstört“

Ex-Fleetwood-Mac-Sängerin Stevie Nicks hat in einem Interview erneut über ihren Schwangerschaftsabbruch im Jahr 1979 gesprochen. So sagte sie, dass eine Schwangerschaft die Karriere mit Fleetwood Mac „zerstört“ hätte. Grund für das Gespräch war ihre neue Single „The Lighthouse“. Der Song sei laut Nicks ein Aufruf an die Frauen, ihre Rechte im Bereich der reproduktiven Gesundheit auf der ganzen Welt einzufordern.

Stevie Nicks: „Ich war dabei und habe es auch gemacht“

Im Gespräch mit „CBS News“ antwortete die 76-Jährige am Sonntag (27. Oktober) auf die Frage, warum sie sich in die aktuelle Debatte um Abtreibungen einmischen würde: „Weil alle immer wieder sagten: Irgendjemand muss etwas tun. Irgendjemand muss etwas sagen.“ Nicks habe sich dafür als geeignet gesehen und wolle ihre eigene Geschichte dazu teilen. „Und ich sagte mir: Nun, ich habe eine Plattform. Ich habe eine gute Geschichte. Also sollte ich vielleicht versuchen, etwas zu tun. Ich war dabei und habe es auch gemacht“, so Nicks.

Die Frontfrau der amerikanisch-britischen Band Fleetwood Mac hatte im Jahr 1979 eine Schwangerschaft beendet. Sie war – trotz Verhütung – ungewollt von Eagles-Bandleader Don Henley schwanger geworden. Ihre Band Fleetwood Mac stand damals auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs. Zwei Jahre zuvor war ihr Album „Rumours“ erschienen, im Jahr ihrer Abtreibung sollte „Tusk“ folgen.

Für Nicks sei eine Schwangerschaft zu diesem Zeitpunkt undenkbar gewesen. „Es hätte Fleetwood Mac zerstört“, sagte die Songwriterin und gab an, dass es mehrere Gründe für den Abbruch gab. Besonders die Stimmung innerhalb der Band habe ihr in Bezug auf ein mögliches Kind mit Don Henley Sorge bereitet. Von Bandkollege Lindsey Buckingham war sie nach einem Rosenkrieg erst „zwei oder drei Jahre getrennt“ gewesen. „Es wäre ein Albtraumszenario für mich gewesen“, bekräftigte sie ihre Entscheidung.

Abtreibung – ein Kernthema in US-Wahlkämpfen

Stevie Nicks äußerte sich nicht zum ersten Mal zu ihrer Abtreibung. Schon vor vier Jahren hatte sie im Rahmen der US-amerikanischen Präsidentschaftswahl auf die zu erwartenden Missstände in Bezug auf die Abtreibungsrechte in den USA hingewiesen.

Damals gelang es US-Präsident Donald Trump den obersten Gerichtshof mit einer konservativen Richtermehrheit zu besetzen. Tatsächlich sollte das seit 1973 bundesweit geltende Recht auf Abtreibung dann 2022 außer Kraft gesetzt werden. Seitdem herrscht in den USA eine breite gesellschaftliche Diskussion über legale Schwangerschaftsabbrüche – ein Kernthema des diesjährigen US-Wahlkampfs zwischen Kamala Harris und Donald Trump.