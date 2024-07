Elton John und sein Ehemann David Furnish teilten auf Instagram ein Video, in dem sie ankündigten, dass über 200 Kleidungsstücke von den beiden sowie gemeinsamen berühmten Freunden auf Ebay zu Verkauf stehen. Zweck des Ganzen ist es nicht nur Fans zu ermöglichen, sich ein wenig mehr wie der Sänger fühlen zu können, sondern durch den Gewinn auch die „Elton John AIDS Foundation“ zu unterstützen.

„Versace, Versace und noch mehr Versace“

„Jetzt, da meine Tage auf Tour vorbei sind, habe ich über Möglichkeiten nachgedacht, wie ich die Welt ein wenig fabelhafter machen kann“, leitet Elton John das Video ein. Dazu sei er „ein paar Teile“ in seinem Kleidungsschrank in Atlanta durchgegangen, wodurch letztendlich 200 Kleidungsstücke für die Auktion zusammenkamen. Diese bieten nicht nur zahlreichen Farben, sondern eben auch einige Designermarken. Von Prada über Gucci hinzu Versace. Dabei sei vor allem von letzterem nicht gerade wenig dabei: „Eigentlich möchte Donatella vielleicht einige davon zurückhaben“, erklärte Furnish. Das konterte John mit „Sie kann darauf bieten, wie alle anderen auch. Es ist für die Wohltätigkeit!“.

Ganz so übel scheint Donatella Versace es der Poplegende allerdings nicht zu nehmen, denn sie steuerte ebenfalls ein Paar schwarze Lederstiefel in Größe 35 und eine pinke Handtasche für die Ebay-Auktion bei. Neben der italienischen Modeschöpferin spendeten die Singer/Songwriterin Brandi Carlile einen Anzug von Richfresh und die Designerin Betsey Johnson einige ihrer Kleider. Die Stücke befinden sich derzeit in einem Preisspektrum zwischen mehreren Hunderten und Tausenden Euros. So kann man Elton Johns Adidas-Jogginganzug für umgerechnet 474,72 Euro oder seine Versace-Schuhe für 188,49 Euro erwerben. Allerdings kostet der Versand alleine bereits 101,99 Euro und kann besonders für Bieter:innen im Ausland noch einmal teurer werden.