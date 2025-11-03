Nick Cave half Florence Welch in schwierigen Zeiten

Florence Welch hat Nick Cave für all seine bisherige Unterstützung in ihrer Karriere gepriesen und ihn als „unglaublich wunderbaren Menschen“ bezeichnet.

In einem großen Interview mit ROLLING STONE über ihr neues Album „Everybody Scream“ gestand die Frontfrau von Florence + The Machine, dass der australische Sänger sie in der Vergangenheit sehr stark unterstützt hat.

„Ich habe Nick einige meiner Lyrics geschickt, und er hat mir geholfen, einige davon zu überarbeiten“, sagte sie in dem Gespräch. Sie hob hervor, wie freundlich Cave und seine Frau Susi zu ihr gewesen seien und dass beide inzwischen einfach „wundervolle und liebe Freunde“ geworden seien.

Gestresste Mails an Nick Cave

Welch habe ihm im hektischen Tour-Alltag oft E-Mails geschrieben und immer eine Antwort bekommen (seit Cave seinen Blog „The Red Hand Files“ betreibt, kommuniziert er offensichtlich sehr viel mehr mit anderen Menschen, was auch seinen Fans zugute kommt).

„Als jemand, der ebenfalls sehr körperbetont auftritt, hat er verstanden, was ich durchgemacht habe“, erläuterte die 39-Jährige und bezog sich dabei auf die Fehlgeburt, die sie auf offener Bühne erlitten hat und deren Folgen sie ROLLING STONE mit einiger Eindringlichkeit schilderte.

„Everybody Scream“ ist seit vergangenen Freitag (31. Oktober) zu hören. Es gehört zu den stärksten Alben in der Karriere von Florence Welch. ROLLING-STONE-Redakteurin Birgit Fuß zu den neuen Songs: „Everybody Scream“ ist als Titel schon mal eine Ansage, zumal beim sechsten Album. Da lässt normalerweise die Euphorie ein bisschen nach. Nicht so bei Florence + The Machine. „Witchcraft, folk horror, mysticism, magic, poetry, insanity“ versprach sie vorab, auch „Swans vs. Adele“. Und es gibt hier keine Produktenttäuschung!