Anne Hathaway offenbart: Sie hatte eine Fehlgeburt

Anne Hathaway, bekannt aus „Der Teufel trägt Prada“ und „Interstellar“, sprach in einem Interview mit „Vanity Fair“ das erste Mal öffentlich über ihre Fehlgeburt, die sie im Jahr 2015 vor der Geburt ihrer beiden Söhne erlitt. Während der Zeit stand sie für das Theaterstück „Grounded“ auf der Bühne und spielte jeden Abend eine schwangere Frau.

Die Schauspielerin berichtet in dem Gespräch, von ihren Problemen, Mutter zu werden: „Beim ersten Mal hat es nicht geklappt. Ich habe ein Theaterstück aufgeführt und musste jeden Abend auf der Bühne entbinden.“ Als ihre Freund:innen sie nach den Aufführungen hinter der Bühne besuchten, habe sie ihnen die Wahrheit erzählt. „Es war zu viel, wenn ich auf der Bühne stand und so tat, als wäre alles in Ordnung.“ Sie ergänzt: „Es ist wirklich schwer, etwas so sehr zu wollen und sich zu fragen, ob man etwas falsch macht.“

„Hölle der Unfruchtbarkeit“

2019 sprach die Amerikanerin erstmals über ihre Probleme mit Unfruchtbarkeit, als sie die Geburt ihres zweiten Sohnes auf Instagram angekündigt hat. In dem Post schrieb sie: „Für alle, die durch die Hölle der Unfruchtbarkeit und der Empfängnis gehen, bitte wisst, dass es keine gerade Linie zu einer meiner beiden Schwangerschaften war. Ich sende euch extra viel Liebe.“

Zu dem Beitrag sagt sie „Vanity Fair“: „Angesichts des Schmerzes, den ich bei dem Versuch, schwanger zu werden, empfunden habe, hätte ich es als unaufrichtig empfunden, etwas zu posten, das ganz und gar glücklich ist, obwohl ich weiß, dass die Geschichte für jeden viel differenzierter ist als das.“

„Warum fühlen wir uns so unnötig isoliert?“

Hathaway war schockiert, als sie erfuhr, dass viele ihrer Freundinnen ähnliche Erfahrungen gemacht hatten, und fand eine Studie, der zufolge bis zu 50 Prozent der Schwangerschaften mit einer Fehlgeburt enden: „Ich dachte: Wo sind diese Informationen? Warum fühlen wir uns so unnötig isoliert? Das ist der Punkt, an dem wir Schaden nehmen.“ Als sie den Instagram-Post schrieb, sagt sie, „ging es mehr darum, was ich nicht tun wollte. Ich wollte mich nicht für etwas schämen, das für mich statistisch gesehen eigentlich ganz normal war.“